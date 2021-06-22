Sistit nedir, neden olur? Sistit belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler

Sistit neden olur? Sistitin sebebi genellikle idrar yolu enfeksiyonu olarak tespit edilir. Bakterilerin mesaneye veya üretraya girmesi ve çoğalmasıyla idrar yolunda enfeksiyon oluşur. İdrar yolu enfeksiyonları, vücutta dengesiz hale gelip doğal olarak oluşan bakteriler nedeniyle de meydana gelir. Bu bakteriler enfeksiyonlara yol açıp iltihaplanmaya neden olur.



Sistit rahatsızlığının tek nedeni bir enfeksiyon değildir. Örnek verecek olursak, bazı kullanılan ilaçlar veya temizlik ürünleri de iltihaplanmaya neden olabilir.