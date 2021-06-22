Sistit nedir, neden olur? Sistit belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler
Kadınların sık karşılaştığı rahatsızlıklardan biri olan sistit, yaşam konforunu olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca zamanında tedavi edilmediği takdirde de az da olsa mesane ve böbreklerde farklı sorunlara neden olabiliyor. Peki sistit nedir, neden olur? Sistit belirtileri ve dikkat edilmesi gerekenler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sistit, mesanede yaşanan iltihaplanma durumudur. İltihaplanma ile vücutta tahriş, kızarıklık veya şişlik de meydana gelebilir. Ayrıca kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla rastlanılmaktadır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk, sistit nedenlerini ve belirtilerini anlattı.
2
Sistit belirtileri nelerdir?
Sistit herkeste görülebilir ama kadınlarda görülme oranı daha yüksektir. Sistit belirtileri ise;
Sık idrara çıkma, Mesane boşalsa bile idrara çıkma hissi, Kokulu ve bulanık idrar, düşük ateş, Kanlı idrar, Cinsel ilişkide ağrı, Mesane şişkinliği, Karın ve sırtta kramp sistitin belirtisi olabilir.
3
Sistit neden olur?
Sistitin sebebi genellikle idrar yolu enfeksiyonu olarak tespit edilir. Bakterilerin mesaneye veya üretraya girmesi ve çoğalmasıyla idrar yolunda enfeksiyon oluşur. İdrar yolu enfeksiyonları, vücutta dengesiz hale gelip doğal olarak oluşan bakteriler nedeniyle de meydana gelir. Bu bakteriler enfeksiyonlara yol açıp iltihaplanmaya neden olur.
Sistit rahatsızlığının tek nedeni bir enfeksiyon değildir. Örnek verecek olursak, bazı kullanılan ilaçlar veya temizlik ürünleri de iltihaplanmaya neden olabilir.
4
Nasıl tedavi edilir?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cüneyt Uygur, sistit tedavisi ile ilgili şu bilgileri verdi:
Bakteriyel sistit tedavisi, antibiyotikle yapılır. Tedavinin süresi, kullanılan antibiyotiğe ve tedaviye verilen cevaba göre değişir. Tek kullanımlık antibiyotikler olduğu gibi, 3 gün veya 7-10 gün sürecek antibiyotik tedavileri de olabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlarda, tedavi daha uzun sürecektir.
5
Sistitten korunmak için bunlara dikkat
Gün içinde su tüketimi en az 8 bardak olmalıdır. Su içilince bol idrara çıkılır ve bu durum bakterilerin idrar kesesinde kalmasına engel olup, dışarı atılmasını sağlar. Kahve, çay, alkol gibi içeceklerin tüketimi en aza indirilmelidir. Bunlar idrar kesesini uyarıcı içeceklerdir. Yaz aylarında kalabalık havuzlar tercih edilmemeli, havuz sonrası ıslak mayo ile zaman geçirilmemeli. Hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Pamuklu çamaşır kullanılmalı, genital bölgenin kuru kalması sağlanmalı.