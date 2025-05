Sıradan bir sivilce sandı, ama hayatı altüst oldu! Her yıl 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor

Cilt kanserine yol açan en önemli etkenlerden biri güneş ışınlarıdır. UVB ışınları cildin en dış tabakasına ulaşarak güneş yanıklarına neden olurken, UVA ışınları cildin derinlerine nüfuz ederek daha ciddi hasarlara yol açar. Her iki ultraviyole ışın türü de cilt kanserinin gelişiminde rol oynar. Cancer Research’in verilerine göre, İngiltere’deki cilt kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 90’ı doğrudan güneş yanığı ve solaryum kullanımından kaynaklanmaktadır.

Kerry-Ann Buckell’ın yaşadığı deneyim, cilt kanserinin en belirgin işaretlerinin bile nasıl gözden kaçabileceğini gösteriyor. Onun hikayesi, özellikle güneşin zararlı etkilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ve herhangi bir cilt lekesinin hafife alınmaması gerektiğini hatırlatıyor. Erken teşhis ve tedavi, cilt kanserinden korunmanın ve hastalığı kontrol altına almanın en önemli yolları arasında yer alıyor.



