Sıradan bir sivilce sandı, ama hayatı altüst oldu! Her yıl 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor

AMELİYATLA TÜMÖR ÇIKARILDI AMA SONRA BİR LEKE DAHA FARK ETTİ

Ameliyatla tümör çıkarıldı ve o dönemde iyileşme süreci olumlu geçti. Ancak bir süre sonra burnunun yan tarafında yeni bir leke daha fark etti.

Bu yeni leke, öncekine kıyasla iki kat daha büyüktü. Yine bu lekeyi patlatmaya çalıştı ama yaranın kanaması durmuyordu. İki hafta boyunca devam eden endişe sonucunda, artık lekenin ne olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Bir dermatoloğa başvurmasıyla kanserin tekrar ettiği doğrulandı. Bu kez ameliyatla alınan lekenin ardından burnunda büyük, siyah bir delik oluştu.