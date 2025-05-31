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Sıradan bir sivilce sandı, ama hayatı altüst oldu! Her yıl 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor

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#Kanser#Cilt Kanseri#Bazal Hücreli Karsinom
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 11:27

Burnunun kenarındaki küçük bir şişlik, 35 yaşındaki kadının hayatını değiştirdi. Önce sivilce sandı, sonra defalarca tekrar eden lekeyle doktora başvurdu.Yapılan biyopsiyle konulan teşhis şaşkınlık yarattı!