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Sinsi tehlike! Risk çok büyük... İşte alarm veren 5 belirti

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#Sağlık#Sigara Ve Sağlık#Meme Kanseri Riski
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2026 09:49

Sigara başta olmak üzere tütün ürünleri kullanımının, akciğer ve gırtlak kanserinin yanı sıra KOAH ve kalp-damar hastalıklarında önemli rol oynadığı uzun yıllardır biliniyor. Ancak günümüzde bilimsel çalışmalar; tütün ürünlerinin kullanılmasıyla meme kanseri arasındaki bağlantıyı da net biçimde ortaya koyuyor. Son yıllarda pek çok araştırmanın bulguları sigara içen kadınlarda meme kanseri riskinin hiç içmeyenlere göre yaklaşık yüzde 10-25 oranında arttığını gösteriyor. Öte yandan dikkat: Pasif içicilerde de risk büyük!