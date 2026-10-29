Sinsi tehlike! Risk çok büyük... İşte alarm veren 5 belirti

Yeni bağımlılık ürünlerine dikkat

Elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün ürünleri, nargile ve dumansız tütün kullanımıyla meme kanseri riski arasındaki ilişkiye yönelik verilerin de henüz sınırlı olmakla birlikte, kanser hastalarında tedaviyi olumsuz etkilediğini ve ölüm oranlarını artırdığının bilindiğini vurgulayan Doç. Dr. Aykaç “Tütün endüstrisi tarafından ‘buhar’ olarak adlandırılan aerosol içerisinde nikotin, nitrozaminler ve çeşitli toksik bileşiklerin bulunması bu ürünlerin de kansere yol açabileceğini düşündürmekte, bu nedenle uzak durmak gerekmektedir” dedi ve çok önemli bilgiler verdi.