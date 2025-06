Tüm bu risklere karşı Moriarty’nin verdiği mesaj ise net: Vücudunuzdaki değişimleri önemseyin, ihmal etmeyin. Oyuncunun yaşadığı bu süreç, hastalığın belirtilerinin ne kadar kolay göz ardı edilebileceğini ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.



New York Post'un 'What is Graves’ disease? All about ‘The Boys’ star Erin Moriarty’s diagnosis' başlıklı haberinden derlenmiştir.