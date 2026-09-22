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Sinsi hastalık, ilk belirtiden 20 yıl önce başlıyor! Bu hatalar Alzheimer’a zemin hazırlıyor

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#Sağlık#Alzheimer#Beyin Sağlığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 08:36

Son yıllarda yaşam süresinin uzamasıyla birlikte Alzheimer hastalığının görülme sıklığı giderek artıyor. Ülkemizde yaklaşık 700 bin kişi Alzheimer hastalığıyla mücadele ederken, 2050 yılına kadar bu sayının 2,5 katına çıkması bekleniyor. Uzmanlar, Alzheimer’ın ilk belirtileri ortaya çıkmadan yaklaşık 20 yıl önce beyinde değişikliklerin başlayabildiğine dikkat çekiyor. Öte yandan hemen hepimizin yaptığı bazı hatalar Alzheimer'a zemin hazırlıyor. Hastalığın riskini azaltmak ise mümkün.