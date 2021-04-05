MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Sinovac aşısı nedir, yan etkileri nelerdir?
GeriSağlık Sinovac aşısı nedir, yan etkileri nelerdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Fotoğraf: AA, iStock
Haber Giriş: 05 Nisan 2021 - 12:15 | 

Sinovac aşısı nedir, yan etkileri nelerdir?

Türkiye, aşılama sürecine ocak ayında Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının Coronavac aşısıyla başlamıştı. Aşının yapılması ve ikinci bir alternatif olan 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye’ye getirilmesiyle birlikte Sinovac aşısının yan etkileri, alerji riski ve etkinliği herkes tarafından merak konusu oldu. Sinovac aşısının yan etkileri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Sinovac aşısı nedir

Sinovac aşısı nedir?

Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının ürettiği bir aşı olan Coronavac, formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir.

2Sinovac aşısının yan etkileri nelerdir

Sinovac aşısının yan etkileri nelerdir?

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, aşılama sonrasında görülen yan etkilerin sıklıkla hafif bir şekilde atladığına dikkat çekiyor.

3

Sinovac aşısı sonrası başlıca yan etkiler ise; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif etkiler şeklindedir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

4

İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Sinovac aşısı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlara yönelik yapılması gerekenler:

5Yorgunluk

Yorgunluk

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

6Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. Örneğin; Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması gibi. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.

7Baş ağrısı

Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

8Hafif ateş, titreme

Hafif ateş, titreme

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

9Kusma, ishal

Kusma, ishal

Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

10Kas/eklem ağrısı

Kas/eklem ağrısı

İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

11

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi