Sinovac aşısı nedir, yan etkileri nelerdir?

Türkiye, aşılama sürecine ocak ayında Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının Coronavac aşısıyla başlamıştı. Aşının yapılması ve ikinci bir alternatif olan 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye’ye getirilmesiyle birlikte Sinovac aşısının yan etkileri, alerji riski ve etkinliği herkes tarafından merak konusu oldu. Sinovac aşısının yan etkileri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sinovac aşısı nedir?
Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının ürettiği bir aşı olan Coronavac, formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir.
2
Sinovac aşısının yan etkileri nelerdir?
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmadığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, aşılama sonrasında görülen yan etkilerin sıklıkla hafif bir şekilde atladığına dikkat çekiyor.
3
Sinovac aşısı sonrası başlıca yan etkiler ise; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif etkiler şeklindedir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
4
İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Sinovac aşısı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlara yönelik yapılması gerekenler:
5
Yorgunluk
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
6
Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. Örneğin; Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması gibi. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.
7
Baş ağrısı
Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
8
Hafif ateş, titreme
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
9
Kusma, ishal
Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.
10
Kas/eklem ağrısı
İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
11
COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.