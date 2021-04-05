Sağlık Fotoğraf: AA, iStock Haber Giriş: 05 Nisan 2021 - 12:15 | 05 Nisan 2021 - 12:56

Sinovac aşısı nedir, yan etkileri nelerdir?

Türkiye, aşılama sürecine ocak ayında Çin’den ithal edilen Sinovac firmasının Coronavac aşısıyla başlamıştı. Aşının yapılması ve ikinci bir alternatif olan 2,8 milyon doz BionTech aşısının Türkiye’ye getirilmesiyle birlikte Sinovac aşısının yan etkileri, alerji riski ve etkinliği herkes tarafından merak konusu oldu. Sinovac aşısının yan etkileri ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.