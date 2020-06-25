MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriEğitim Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 15:45,

Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler

Bu sene üniversiteye giriş sınavları COVID-19 salgınının etkisinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ayrı bir heyecan, hatta virüs tedirginliğiyle sınava girecekler. Ancak uzmanlar gerekli önlemler dikkate alınarak bu sınavların da sağlıklı bir şekilde atlatılabileceğine dikkat çekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu sınava girecek öğrenciler için önemli tavsiyelerde bulundu. Dikkate alınmasında fayda var…

2
Abone Olgoogle-news

Sınav öncesi uyku ve beslenmenize dikkat edin.

3
Abone Olgoogle-news

Sınav öncesi endişeli olunması çok normal. Kaygının ve sınav stresinin çok aşırı olmadığı sürece, dikkatimizi sürdüren ve bizi motive eden bir duygu olduğunu unutmayın.

4
Abone Olgoogle-news

Sınav sonucu ne olursa olsun hayatınızda başarılı bir gelecek için bu sınavın tek çareniz olmadığını, daha birçok şansınız olacağını unutmayın.

5
Abone Olgoogle-news

Sınav öncesi nefes egzersizi yapmak sakinleşmenizi sağlayacaktır. Yavaşça burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan vererek elinizden geleni yapacağınızı düşünün.

6
Abone Olgoogle-news

Sınav sırasında odaklanma sorunu yaşıyorsanız farklı bir soruya geçin veya gözlerinizi kapatıp 5-10 saniye ara verin ve sonra yine devam edin.

7
Abone Olgoogle-news

Covid-19’a karşı önlem aldığınız sürece korunacağınızı düşünün ve panik yapmayın. Maske, el hijyeni ve sosyal mesafeye önem verin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi