Sınava girecek öğrencilere tavsiyeler

Bu sene üniversiteye giriş sınavları COVID-19 salgınının etkisinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ayrı bir heyecan, hatta virüs tedirginliğiyle sınava girecekler. Ancak uzmanlar gerekli önlemler dikkate alınarak bu sınavların da sağlıklı bir şekilde atlatılabileceğine dikkat çekiyor.
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1
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Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu sınava girecek öğrenciler için önemli tavsiyelerde bulundu. Dikkate alınmasında fayda var…
2
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Sınav öncesi uyku ve beslenmenize dikkat edin.
3
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Sınav öncesi endişeli olunması çok normal. Kaygının ve sınav stresinin çok aşırı olmadığı sürece, dikkatimizi sürdüren ve bizi motive eden bir duygu olduğunu unutmayın.
4
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Sınav sonucu ne olursa olsun hayatınızda başarılı bir gelecek için bu sınavın tek çareniz olmadığını, daha birçok şansınız olacağını unutmayın.
5
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Sınav öncesi nefes egzersizi yapmak sakinleşmenizi sağlayacaktır. Yavaşça burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan vererek elinizden geleni yapacağınızı düşünün.
6
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Sınav sırasında odaklanma sorunu yaşıyorsanız farklı bir soruya geçin veya gözlerinizi kapatıp 5-10 saniye ara verin ve sonra yine devam edin.
7
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Covid-19’a karşı önlem aldığınız sürece korunacağınızı düşünün ve panik yapmayın. Maske, el hijyeni ve sosyal mesafeye önem verin.