Şimşek çakarken duş almayın, yıldırım çarpabilir

Uzmanlar, elektrik akımının tesisatla, özellikle de metal borularla temas etmesi halinde hem borunun hem de içindeki suyun iletken görevi göreceğini, yıldırım düşmesi sırasında tesisata ya da suya dokunan herkes ölümcül olmayan bir elektrik çarpması ya da bazı durumlarda ölümcül bir elektrik çarpması yaşayabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.