Şimşek çakarken duş almayın, yıldırım çarpabilir

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de yıldırımlardan korunma konusunda vatandaşlara bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor. 'Yıldırımdan Korunma Yolları' kitapçığında bu konuda yer alan uyarılar şöyle:
* Yıldırım sıklıkla şiddetli yağış alanının dışında çarpar, herhangi bir yağıştan 20 km kadar uzakta da çarpabilir. Çoğu yıldırım ölümleri fırtınaların önünde ya da geçtiği sanılan fırtınalardan sonra oluşur.
* Su borusu sistemi, bir metal kapı ya da pencere çerçevesine temas etmişlerdir. Su boruları elektriği iletir. Bu yüzden şimşek çakarken duş almayın!
* Yakınınızda bir gök gürültülü fırtına olduğunda elektrik iletici yüzeylerle temastan kaçınılmalıdır.
* Elektrikli aletler ve tellerden uzak durun.