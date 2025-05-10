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Şimşek çakarken duş almayın, yıldırım çarpabilir

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#Yıldırım Çarpması#Şimşek Çakması#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 08:42

İç mekanlarda yıldırım çarpma olasılığınız çok düşük bir ihtimalmiş gibi gelebilir ama bu ihtimal sıfır değildir, özellikle de duş alıyor veya bulaşık yıkıyorsanız.