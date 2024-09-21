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Şimdi tam zamanı... Balığın 10 faydası

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#Balık Faydaları#Balığın Faydaları#Balık Mevsimi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 08:52

Eylül ayı, Türkiye'de balık sezonunun başladığı bir dönem olarak kabul edilir. Balığın sağlık için oldukça faydalı olduğunu ve dengeli tüketiminin sağlık ve yaşam kalitesini artırabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, “Balık, içerdiği Omega 3 ve vitaminler ile kalp ve göz sağlığı başta olmak üzere birçok hastalığa karşı oldukça faydalı. Düzenli balık tüketimi ayrıca kas gelişimini de destekler ve kilo kontrolüne katkı sağlar” dedi, balığın 10 faydasını sıraladı.