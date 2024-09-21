Şimdi tam zamanı... Balığın 10 faydası

Çinekop: Lüfer ailesinin küçük boyutlu üyesi olup, özellikle besin değeri açısından oldukça zengin ve lezzetli bir balıktır. Çinekop, omega-3 yağ asitleri, vitaminler ve mineraller açısından önemli bir kaynaktır. Hem kalp sağlığını destekler hem de genel sağlık için birçok fayda sağlar. Çinekop balığının besin içerikleri:

Besin Değerleri (100 gram pişmiş çinekop balığı için)

- Kalori: 120-140 kalori

- Protein: 20-22 gram

- Yağ: 4-6 gram

- Omega-3 yağ asitleri: Yüksek miktarda

- Vitaminler: B12, A, D, B6 vitamini

- Mineraller: Fosfor, selenyum, potasyum, magnezyum, iyot