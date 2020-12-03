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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage, PxHere
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 14:32 | 

Şimdi tam mevsimi… Stresi azaltıyor, kalbi koruyor

Kestane mevsimi geldi. Lif, mineral ve vitamin açısından kestanenin oldukça zengin olduğunu ve sağlık için çok faydalı olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Kestane stresi azaltır, kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir ve kalbi korur” açıklamasında bulundu.

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Kestanenin 100 gramında 170 kalori olduğunu, 3 orta boy kestanenin 1 dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestanenin öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” dedi.

2Hastalıklardan koruyor
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Hastalıklardan koruyor

Kestane, C vitamini bakımından zengindir. 100 gram kestanen günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72’sini karşılar.

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Kestane, içerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur.

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Kestane, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden hastalıklar için koruyucudur. Kolesterolü dengelemede ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

5Diyabet ve böbrek hastaları kestane tüketimine dikkat etmeli
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Diyabet ve böbrek hastaları kestane tüketimine dikkat etmeli

Kestane yüksek karbonhidrat içermesi sebebiyle sağlık için faydalı olmasının yanı sıra kontrollü tüketilmesi de gerekir.

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Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları hekimine danışmadan kestane tüketmemeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane porsiyonuna dikkat etmeli.

7Vücuda zindelik veriyor
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Vücuda zindelik veriyor

Kestanenin içeriğinde bulunan potasyum, kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verir.

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Kestane stresin zararlı etkilerini azaltır. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı olanlar ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir.

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