Şikâyetler neden arttı? Deodorantların gizli yüzü! Uzmanlar tüm riskleri sıraladı

KORKMALI MIYIZ, DİKKATLİ Mİ OLMALIYIZ?
Deodorantlar günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olsa da yanlış kullanım veya kişisel hassasiyetler sonucu ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ancak panik yaratmadan, bilinçli tercihlerle bu riskleri en aza indirmek mümkün.
Uzman önerileri:
Hassas cilde sahipseniz kokusuz ve alkol içermeyen formülleri tercih edin.
Yeni bir ürün denemeden önce cildinizin küçük bir bölümünde test edin.
Aerosol spreyleri kapalı alanlarda uzun süre kullanmaktan kaçının.
Ciltte renk değişikliği, kist ya da tahriş fark ederseniz mutlaka doktora başvurun.
Şüpheli içerikleri içeren ürünleri kullanmaktan kaçının ve güncel geri çağırma listelerini takip edin.
Daily Mail'in "How your deodorant can cause cysts, rashes... and even serious breathing problems: Our experts reveal everything you need to know - and the signs to watch out for" başlıklı haberinden derlenmiştir.