Şikâyetler neden arttı? Deodorantların gizli yüzü! Uzmanlar tüm riskleri sıraladı

Cancer Research UK, bu konuda kamuoyuna şu açıklamayı yapıyor: “Fareler üzerinde yapılan bazı deneylerde parabenlerin östrojen gibi davrandığı görüldü. Ancak bu veriler, insanların meme kanseri geliştirmesine neden olduğunu göstermekten çok uzak.”

Benzer şekilde, alüminyum ile meme kanseri arasında da doğrudan bir ilişki kurulamadı. Kurumun açıklamasına göre, en kapsamlı araştırmalar, deodorant ve meme kanseri arasında bağlantı olmadığını gösteriyor. Yani bu konuda toplumda dolaşan korkuların bilimsel bir temeli bulunmuyor.