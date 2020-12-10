Şifayı kaptınız mı? Bu öneriler sizi ayağa kaldıracak!

Domatesin içinde bulunan en önemli antioksidanlardan biri olan likopenin pişirme işlemi ile birlikte vücutta emilimi artıyor. Bu sayede domates, vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşıyor, bağışıklığın güçlenmesine ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyor. Zeytinyağı ilavesi ile de biyo-yararlılığı daha da artan domatesi, gün içerisinde yemeklerde ve salatalarda kullanmayı ihmal etmeyiniz.