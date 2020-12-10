Şifayı kaptınız mı? Bu öneriler sizi ayağa kaldıracak!
Enfeksiyonlar, ani hava değişimleriyle birlikte kapıları hızla çalıyor. Enfeksiyonlardan korunmak için bağışıklık sisteminizi önlem ve küçük değişikliklerle kuvvetlendirebilirsiniz. Böyle hastalıklara daha kapınıza gelmeden, ‘dur’ diyebilirsiniz. Peki, şifayı çoktan kaptıysanız ne olacak? Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, beslenmeyle hızlı iyileşmenin püf noktalarını anlattı.
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1
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Hastalık sizi çok yatırmadan beslenme düzeninizde birkaç değişiklik yapın. İşte o zaman hızlıca iyileştiğinizi göreceksiniz. Bazı besinleri doğru tüketerek çabuk iyileşmek mümkün olabiliyor.
2
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Domatesi pişirerek tüketin
Domates, asit oranı yüksek olduğundan bilinenin aksine bir sebze değil, meyvedir. A ve C vitamini açısından oldukça zengin olan bu kırmızı meyveyi, salatalarımızda, pişirdiğimiz yemeklerde mevsimine göre taze veya konserve olarak kullanabilirsiniz.
3
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Domatesin içinde bulunan en önemli antioksidanlardan biri olan likopenin pişirme işlemi ile birlikte vücutta emilimi artıyor. Bu sayede domates, vücutta bulunan serbest radikallere karşı savaşıyor, bağışıklığın güçlenmesine ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı oluyor. Zeytinyağı ilavesi ile de biyo-yararlılığı daha da artan domatesi, gün içerisinde yemeklerde ve salatalarda kullanmayı ihmal etmeyiniz.
4
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Gripseniz çorbalarınıza sarımsak ekleyin
Allium ailesinin en dikkat çeken üyelerinden olan soğan ve sarımsak, içeriğinde bulunan kükürtlü bileşiklerin neden olduğu keskin koku nedeniyle tüketiminden kaçındığımız bir ikili. Fakat anti-mikrobiyel etkisiyle vücut direncinin ve bağışıklığın güçlü tutulmasına oldukça yardımcı. Isı veya parçalanmayla birlikte okside olmaması için sarımsağı çiğ olarak tüketin.
5
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Pişmediğinde vitamin ve mineral içeriğini kaybetmiyor. Grip, farenjit, nezle gibi hastalıklar kapınızı çaldığında çorbaların içerisine, sindirim yoluyla ilgili bir rahatsızlığınız yoksa bolca ilave edin. Sarımsağı illa pişireceksiniz mutlaka yanmamasına ve çokça pişmemesine özen gösterin.
6
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Pancar suyu ile enerji toplayın
Pancar suyu, içeriğinde bulunan nitrat ile kan akışının düzenlenmesine ve hücrelerin oksijen alışına destek oluyor. Özellikle grip ya da soğuk algınlığı yaşayanların sıklıkla şikayet ettiği kas kasılmalarını önlemede yardımcı oluyor.
7
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Bu sayede kas ağrılarının önüne geçiyor. Hastalık evresinde günde 2 bardak pancar suyu içmeniz kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlıyor.
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Kırmızın etin yanında bol limonlu salata
Demir ve çinkonun en iyi kaynakları olan kırmızı et, dokulara daha fazla oksijen taşınmasına yardımcı olarak iyileşme sürecine hız kazandırıyor. Fakat kırmızı etin içeriğinde bulunan minerallerden daha iyi yararlanmak adına yanında bol limon ilaveli bir salata tüketmekte fayda var.
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Bu şekilde etin vücuda getirdiği asidik yük de azalmış oluyor. Kalp-damar hastalığınız yoksa hastalık döneminde haftada 2-3 defa kırmızı et yiyebilirsiniz.
10
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Balık tüketmenin tam zamanı
Balığın içerisinde bulunan omega 3 yağ asitleri anti-inflamatuar etkiye sahip. Ayrıca viral, bakteriyel, paraziter enfeksiyonlara karşı konakçı defansını zayıflatarak, hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor ve iyileşme sürecini hızlandırıyor.
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Mevsimine uygun olarak haftada 1 veya 2 defa tüketimi kısa sürede toparlanmanıza yardımcı olabilir.
12
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Yiyeceklerinizi limonlayın
Grip ve soğuk algınlığının tedavisi sırasında limon ilk akla gelen besinler arasında yer alıyor. İçeriğindeki C vitamininden yeterinde yararlanabilmek ve besin kaybını önlemek için yenmeden hemen önce hazırlanması gerekiyor.
13
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Örneğin meyve suları sıkılınca hemen içilmeli, salataya eklenecek olan limon yenmeden hemen önce sıkılmalı. Ayrıca meyvelerin bütün haliyle tüketilmesinin vitamin ve posa açısından daha yararlı olduğu da unutulmamalı.
14
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Baharatları harmanlayın
Baharatların içeriğinde bulunan antioksidanlar da bağışıklık sistemini destekliyor. Hatta bazı baharatlar, boğazda oluşan enfeksiyonun iyileşme sürecini hızlandırıyor. Fakat baharatları açık satılan yerlerden değil, bildiğiniz markaların paketli ürünlerini tercih etmelisiniz. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, aşağıdaki tarifi gün içerisinde salataların veya yoğurdun içerisine ilave ederek kullanabilirsiniz.
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Gribi kesen baharat harmanı için gerekli malzemeler: • 2 yemek kaşığı fesleğen • 2 yemek kaşığı karabiber • 1 yemek kaşığı kekik • 1 yemek kaşığı nane • 1 çay kaşığı toz zencefil • 1 tatlı kaşığı kimyon • 1 tatlı kaşığı acı pul biber
Yapılışı: Çukur bir kapta baharatları harmanlayıp salatalarınıza ve yoğurdunuza serpin.
16
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Çay ve kahve yerine bitki çayı
Düzenli sıvı tüketimi metabolizmanın düzgün çalışabilmesi ve toksik maddelerin atılması açısından oldukça önemli. Sıvı tüketimini artırmak için ise siyah çay ve kahve gibi vücutta di-üretik etkisi olan içecekler yerine bitki çayları tercih etmelisiniz. Özellikle ıhlamur, rezene, adaçayı, nane, zencefil, kuşburnu gibi gribe karşı destekleyici olan bitki çaylarını, kış boyunca bardaklarınızdan eksik etmeyin. Hem hastalıklarla karşı vücut direnciniz gelişir hem de hastalığa yakalansanız da iyileşme süreciniz kısalır.