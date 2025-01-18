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Şifası saymakla bitmiyor ama... O gruptaysanız dikkatli tüketin! Kış aylarının lezzeti bozanın faydalarını uzmanı anlattı

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#Sağlık#Yaşam#Boza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 12:54

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen bozanın sağlığa faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.