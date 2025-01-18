Şifası saymakla bitmiyor ama... O gruptaysanız dikkatli tüketin! Kış aylarının lezzeti bozanın faydalarını uzmanı anlattı

Oldukça besleyici olan boza, çok yüksek enerjiye sahiptir. 1 su bardağı bozada yaklaşık 350 kilokalori bulunur. Bunun yüzde 86’sı karbonhidrat, yüzde 8’i protein, yüzde 6’sı yağdan oluşur. Vitamin ve mineraller açısından değerlendirirsek, boza fosfor, sodyum ve A, B1, B2, E, C ve niasin açısından zengindir. - İçerdiği zengin fenolik bileşenler, serbest radikallere karşı bağışıklığımızı korur.- Emzirme döneminde anne sütünü artırıcı etkisi gözlenmiştir. - Fenolik bileşikler antikanserojen özelliklere sahip olup, kanser gibi dejeneratif hastalıklara karşı koruyucu kalkan duvarı rolü üstlenmektedir.- İçeriğinde bulunan yüksek laktik asit içeriği sebebiyle kas hipertrofisinde önemli rol oynar. - İçerisinde bulunan probiyotikler, bağırsak hareketlerini artırır bu da bağırsak mikrobiyotasını ve genel sağlığımızı düzenler.- Ultra yüksek kalorili bir içecektir. Yüksek kalorisi nedeniyle tok tutan boza, kilo almak isteyen çocuklar ve ergenler için makro ve mikro besinlerin deposudur. - Niasin içeriğinden dolayı kalp ve damar hastalıklarına olumlu etkisi olduğu düşülmektedir.- Ayrıca kışın soğuk ve kuru günlerinde yarı akışkan hali ve tarçının etkisi ile boza da salep gibi öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. Besin değeri yüksek olduğu için her ne kadar yararlı gibi gözükse de Tip 1-Tip 2 diyabet, gestasyonel diyabet, karaciğer yağlanması, kolesterol rahatsızlıklarında çok dikkatli tüketilmesi gerekmektedir. Yoksa sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir.