Şifa olmadığı hastalık yok! Bağışıklığınızı güçlendirmek için sık sık tüketin

Kalbi korur Son yıllarda yapılan çalışmalar turpun içerdiği bazı bileşiklerin koroner kalp hastalıklarına neden olan yüksek kan yağlarının parçalanmasında etkili olduğunu göstermektedir ve bu durumda turp, kalp-damar hastalıklarına neden olan kötü kolesterolün düşürülmesinde olumlu rol oynar. Kore'de yapılan bir çalışmada damar tıkanıklığını önleyici etkisi de tespit edilmiştir.