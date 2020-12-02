Şifa olmadığı hastalık yok! Bağışıklığınızı güçlendirmek için sık sık tüketin
Ülkemizde özellikle et türevlerinin yanına garnitür olarak ikram edilen turp içerdiği fenolik bileşikler ile önemli antioksidan sebzelerden biridir. Çiğ olarak yenebilen, besleyici değeri yüksek, yemeklerde iştah açıcı bir sebze olarak tüketilen turptaki bileşenler aynı zamanda yüksek oranda tedavi edici özellik de taşır. Peki turpun faydaları neler? Tüm detaylarıyla Uzman Diyetisyen Pakize Gizem Akgül açıkladı…
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1
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Turp, C vitamini, B6 vitamini, riboflavin, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve fosfor içermektedir. 100 gram turp ortalama yüzde 90 sudan oluşur ve 25 kcal enerjiye sahiptir.
2
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Yapılan çalışmalarda siyah turp köklerinin antioksidan içeriğinin yüksek olduğu, kırmızı ve beyaz turp köklerinin ise karotenoid içeriği bakımından zengin olduğu tespit edilmiştir.
3
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Sindirim dostu
Turp lif içeriği sayesinde sindirim sisteminizin çalışmasına destek olur, kabızlığa iyi gelir, uzun süre midede kalması nedeniyle uzun süre tokluk sağlar. İyi çiğnenerek tüketilmesi veya salatalara rende olarak eklenmesi daha rahat sindirilmesini sağlar. Çiğ turp, pişirilmiş turba göre daha faydalıdır.
4
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Kansere, virüslere ve bakterilere karşı kalkan
Turp, DNA hasarının önlenmesi için de önemli bir kök sebzedir. Hücrelerin yapısı üzerinde olumlu etki gösterir ve kansere, virüs ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir.
5
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Bağışıklık güçlendirici
Turp, insan sağlığı için koruyucu etkisi olan ve pek çok çalışma ile desteklenen glukosinolatlar gibi organik yararlı bileşikler içermektedir. Turpun tipik acı tadını ve aromasını veren de bu bileşiklerdir.
6
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Kalbi korur
Son yıllarda yapılan çalışmalar turpun içerdiği bazı bileşiklerin koroner kalp hastalıklarına neden olan yüksek kan yağlarının parçalanmasında etkili olduğunu göstermektedir ve bu durumda turp, kalp-damar hastalıklarına neden olan kötü kolesterolün düşürülmesinde olumlu rol oynar. Kore'de yapılan bir çalışmada damar tıkanıklığını önleyici etkisi de tespit edilmiştir.
7
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Yaşlanmayı önler ve cildi besler
Turp yumurları; yaşlanma sürecini hızlandıran ve hücrelerin zarar görmesine, ölümüne neden olan zararlı serbest radikallere karşı koruyucu 'peroksidaz ve oksidoredüktaz' enzimlerini bol miktarda içerir.
8
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Diyabete faydalı
Turp lif içeriği sayesinde diyabet (şeker) hastalarının da fayda sağlayabileceği kış sebzesidir.
9
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Hangi turp daha faydalı?
Siyah turp ile kırmızı turp arasında besin değeri yönünden büyük farklar olmamasına rağmen fındık turp olarak adlandırılan küçük kırmızı turp, siyah turba göre daha az karbonhidrat ve daha az kalorili içerirken, demir, potasyum, çinko ve C vitamini içeriği yönünden de daha zengindir.
10
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Kimler turp tüketiminden kaçınmalı?
Turp gaz yapan bir sebze olduğu için mide ve bağırsak rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli bir uzman kontrolünde tüketmeleri önerilir.
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Özellikle gribal enfeksiyonlar gibi bağışıklığın desteklenmesi gereken durumlarda bağışıklığınızı desteklemek için turpu farklı şekillerde üzerine limon sıkarak, bal ile tatlandırarak da tüketebilirsiniz. Özellikle soğuk havaların kendini gösterdiği sonbahar aylarında boğazınızı yumuşatmak için ılık su, bal-pekmez ve turpu karıştırarak da yiyebilirsiniz.