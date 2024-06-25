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Sıcaktan kaçarken zatürreye yakalanmayın! Klima hastalıklarına karşı bu önlemleri alın

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#Klima Hastalığı#Klima Zatürresi#Klimalar Hasta Mı Ediyor?
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 13:44

Bastıran yaz sıcaklarında klimalar hem evde hem araçta hem de ofiste adeta imdadımıza yetişiyor. Ne var ki ‘serinleyeceğim’ derken çoğu zaman klima kullanımının yol açabileceği riskleri önemsemeyebiliyoruz. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülcihan Özkan, klimaların yanlış ve bilinçsiz kullanımının soğuk algınlığı ve gripten klima zatürresine (lejyoner hastalığı) dek birçok ciddi akciğer enfeksiyonuna yol açabildiğini vurguluyor. 