Sıcaklıklar rekor kırarken uzmanlar uyardı: Özellikle o gruplardaki kişiler için çok tehlikeli

-- Diyabet hastaları porsiyon kontrolü yapmalıdır. Kızartma yerine haşlama, buharda pişirme veya ızgara tercih edin.
-- Gazlı, şekerli içecekler yerine maden suyu veya az tuzlu ayran tüketin.
-- Et, tavuk, süt gibi ürünleri buzdolabında saklayın.
-- Öğün atlamadan, dengeli ve hafif beslenmeye özen gösterin.
-- Sıcakta iştah azalınca öğün atlamak ya da sadece karpuz-peynir gibi tek yönlü tabaklarla beslenmek yetersiz kalabilir. Bu tür öğünler, tam tahıllı ekmek, salata veya bir avuç ceviz gibi besinlerle dengelenmelidir.