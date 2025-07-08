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Sıcaklıklar rekor kırarken uzmanlar uyardı: Özellikle o gruplardaki kişiler için çok tehlikeli

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#Sağlık#Yaşam#Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 12:04

Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, sıcak havalarda sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulundu.