Sıcaklarda şekerli içecekler diyabet riski oluşturuyor! Meyveleri ezip maden suyuna atarsanız...

"Havaların ısınması ile birlikte çok fazla aldığımız sorulardan bir tanesi de 'Yazın nasıl beslenmeliyiz?' oluyor. Yazın havaların ısınmasından kaynaklı olarak terliyoruz ve terleme ile birlikte vücudumuzdan su ve mineraller kayboluyor. Su tüketimi çok önemli. Her saat başına 1 bardak su öneriyoruz. Zaten her saat başına bir bardak su içsek günlük en az 12 saat ayaktayız ve 12 bardak su içmiş oluruz ve o da 2,5 litreye denk gelir. Daha fazla ter kaybeden kişilere maden suyu öneriyoruz çünkü orada da bir mineral kaybı oluyor. Kişi kendini sporla destekliyorsa aynı şekilde hem havanın sıcaklığı hem sporun etkisi ile birlikte daha fazla su ve mineral kaybı oluyor. Hem su hem de maden suyu ile birlikte desteklenmeli."