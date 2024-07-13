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Sıcaklarda şekerli içecekler diyabet riski oluşturuyor! Meyveleri ezip maden suyuna atarsanız...

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#Su Tüketimi#Sağlık#Yaşam
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 13:02

Uzman Diyetisyen Betül Merd, yaz aylarında sık tüketilen şekerli ve gazlı içeceklerin diyabet riski oluşturabileceğini söyleyerek, "Sade maden suyunu ezilmiş meyveler ekleyerek kendimiz tatlandırabiliriz" dedi.