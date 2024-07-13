Sıcaklarda şekerli içecekler diyabet riski oluşturuyor! Meyveleri ezip maden suyuna atarsanız...

Betül Merd, meyve tüketerek hem lif hem de sıvı ihtiyacının giderilebileceğini söyleyerek, "Diğer yandan da meyve tüketimi çok önemli. Hem lif almış oluyoruz hem de yine oradan da sıvıları almış oluyoruz. Antioksidan kapasitesi yüksek meyveler tüketebiliriz. Çünkü bu dönemde alerjik etkiler artmış durumda. Polenle ilgili ve bahar alerjilerinin arttığı bir durumda antioksidan kapasitesi yüksek olan meyveleri tüketmek çok sağlıklı oluyor. Antioksidan kapasitesi yüksek olan meyveler de kırmızı meyvelerdir. Üzüme yer verilebilir, mevsimde çıkan meyvelerden çilek tüketimi artırılabilir. Havalar ısındıkça fiyatında da düşüş olacağı için karpuz tüketilebilir" ifadelerini kullandı.