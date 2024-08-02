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Sıcak ve nemden dolayı kendinizi eve kapatmayın! Yazın yapılan bu hatalar böbreklere zarar veriyor

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#Böbrek Sağlığı#Böbrek Rahatsızlığı#Böbrek Taşı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 13:19

Böbrek taşı oluşma riskinin yaz mevsiminde arttığını biliyor muydunuz? Peki son yıllarda sağlıksız yaşam alışkanlıkları nedeniyle yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da hızla yaygınlaştığını?