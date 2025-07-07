Sıcak sofraların sessiz tehlikesi! Türkiye’nin doğusu ile Japonya aynı riski paylaşıyor…

MİDE KANSERİNDEN KORUNMAK MÜMKÜN
,Doç. Dr. Gök, mide kanseri riskini azaltmak için şu önerilerde bulundu:
“Tuz tüketimini azaltın. Kızartma yerine fırın, ızgara veya haşlama yöntemlerini tercih edin. Turşu, sucuk ve salamura gibi işlenmiş ürünleri sınırlayın. Sebze, meyve ve lifli gıda tüketimini artırın. Sigara ve aşırı alkolden uzak durun. 40 yaş sonrası düzenli endoskopi yaptırın. Helikobakter Pilori testi yaptırın ve gerekiyorsa tedavi olun. Mide kanseri çoğu zaman fark edilmeden ilerler. Ancak erken tanı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile korunmak mümkündür.”