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Sıcak sofraların sessiz tehlikesi! Türkiye’nin doğusu ile Japonya aynı riski paylaşıyor…

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#Mide Kanseri#Mide Kanseri Belirtileri#Mide Kanserinden Korunma Yolları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 13:42

Güneydoğu Anadolu ve Japonya mutfakları arasında şaşırtıcı ortak noktalar, mide kanseri riskini artırıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Gök, Japonya Kyushu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki görevinden edindiği bilgilerle bu beslenme alışkanlıklarını ve mide kanserinden korunma yollarını açıklıyor.