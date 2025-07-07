Sıcak sofraların sessiz tehlikesi! Türkiye’nin doğusu ile Japonya aynı riski paylaşıyor…

HELİKOBAKTER PİLORİ FARKINDALIĞI ÖNEMLİ

Helikobakter Pilori bakterisinin de mide kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu belirten Doç. Dr. Gök, “Hem Türkiye’nin doğusunda hem de Japonya’da bu bakteriye sık rastlanıyor. Japonya’da düzenli tarama ve tedavi programları uygulanırken, bizde bu konuda henüz yeterli farkındalık ve tarama programları bulunmuyor” dedi.