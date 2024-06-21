Sıcak havalarda kene riskine çok dikkat! Vücuda yapıştığı an...

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ülkemiz için önemli bir risk oluşturuyor

Kenelerin vücutlarında çeşitli bakteri ve virüsler barındırarak Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Lyme hastalığı, Q ateşi, kene kaynaklı ansefalit, Akdeniz benekli ateşi, granülositik erlihyoz ve babezyoz gibi hastalıkları insanlara bulaştırabileceğine dikkat çeken Leyla Mamçu, özellikle KKKA’nın, ülkemiz için önemli bir risk oluşturduğunu hatırlattı ve ekledi:

"Kenelerden bulaşan hastalıklar kenelerin doğada yaygın olarak bulundukları bahar ve yaz aylarında daha fazla görülüyor. Bağ, bahçe, tarla, orman, mesire yeri, açık alan gibi yerlerde bulunan keneler insan vücuduna tutunarak kan emme esnasında bu mikroorganizmaları insana bulaştırırlar."