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Sıcak havalarda kene riskine çok dikkat! Vücuda yapıştığı an...

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#Kene#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Nedir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 13:41

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte piknik sezonu açıldı. Ancak, doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfi, kenelerle ilgili riskleri de beraberinde getiriyor.