Sıcak havalarda buzlu su içmeli miyiz?

Hee Lee“Ben kişisel olarak her zaman gerçekten ılık suyu tercih etmişimdir ve bu şekilde susuz kalmıyorum, ancak başkaları için bu tercih edilenin tam tersidir” diye ekledi.

Birçok insan hidrasyon için soğuk ve oda sıcaklığında suyu tercih ederken, bazı uzmanlar belirli durumlar için ılık su veya sıcak içecekler öneriyor.