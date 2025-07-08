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Sıcak havalarda buzlu su içmeli miyiz?

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#Soğuk Su#Buzlu Su#Sıcakta Buzlu Su İçmek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 08:04

Yaz aylarında su ihtiyacımız artar ve genellikle soğuk su tüketimi eğiliminde oluruz. Hatta sıcağın etkisini bir nebze olsun hafifletmek için buzlu su içenler bile oluyor. Peki sıcak havalarda buzlu su içmeli miyiz? Bilim ne diyor?