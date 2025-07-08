Sıcak havalarda buzlu su içmeli miyiz?

Kahve veya çay gibi sıcak içecekler veya sıcak çorba iyi bilinen ev ilaçlarıdır. İngiltere'deki araştırmacılar, sıcak içeceklerin soğuk algınlığı ve grip semptomlarını oda sıcaklığındakilerden daha fazla hafifletip hafifletmediğini inceledi.
Sıcak içeceğin “Burun akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, üşüme ve yorgunluk semptomlarında anında ve sürekli rahatlama sağladığını, oda sıcaklığındaki aynı içeceğin ise sadece burun akıntısı, öksürük ve hapşırma semptomlarında rahatlama sağladığını” bulmuşlardır.