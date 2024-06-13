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Sıcak havalar ve uzun yolculuklar varis sorununu artırıyor! Ayaklarınızı belli aralıklarla yukarı-aşağı oynatın

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#Sağlık#Varis#Sıcak Havalarda Varis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:20

Yaz ayları ve bayram tatili yaklaşıyor. Bacaklarında inceden kalına farklı çaplarda varisleri olan kişiler için, uzun seyahatler ve sıcak hava, problemleri de beraberinde getirir.