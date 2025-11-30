Sıcak bir banyo bakın nelere iyi geliyor... Haftada en az üç kez 30 dakika böyle yapın

Kalp sağlığı takviyesi için: Haftada en az üç kez 30 dakikalık banyo yapın

Nottingham Üniversitesi'nde insan çalışmaları uzmanı teknisyeni olan Dr. Charles Steward, vücudumuzun sürekli olarak yaklaşık 37°C'lik sabit bir iç sıcaklığı korumak için çalıştığını, bunun organlarımızın düzgün çalışması ve hücrelerimizin sağlıklı kalması için mükemmel koşulları sağladığını söyledi.

Sıcak bir banyoya girdiğimizde vücudumuz sıcak suyu hisseder ve bu sıcaklığı koruyabilmek için cilde akan kanın hacmini ve hızını artırır, böylece fazla ısı havaya karışarak kaybolur.