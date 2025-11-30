Sıcak bir banyo bakın nelere iyi geliyor... Haftada en az üç kez 30 dakika böyle yapın

Araştırmalar, çekirdek ve cilt sıcaklığı arasındaki bu farkın daha iyi uykuyla, daha çabuk uykuya dalmakla ve beyin fonksiyonları için hayati önem taşıyan hızlı göz hareketi (REM) uykusunda artışla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Dr. Cullen, "Teoriye göre, sıcak bir banyodan sonra soğumak, hipotalamusta (beynin uyku döngülerini düzenleyen kısmı) melatonin üretimini uyarmaya yardımcı oluyor. Melatonin, doğal olarak uykulu hissetmemizi sağlayan hormondur. Bunun nedeni, melatoninin genellikle vücut ısımızın düştüğü akşam saatlerinde üretilmesidir” diye açıkladı.