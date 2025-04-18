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Sezaryen doğum tartışmaları yeniden alevlendi! ‘Prenses doğum’ konfor arayan kadınlar arasında yaygınlaşıyor

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#Sağlık#Sezaryen Doğum#Prenses Doğum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 12:22

Türkiye’de doğum oranları hızla düşerken, ilk doğum yaşı 30’un üzerine çıktı. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, geç yaşta annelik planlayan kadınlara düzenli takip, yumurtalık rezervi kontrolü ve sağlıklı yaşam çağrısında bulundu. Dr. Şen ayrıca son yıllarda sıkça konuşulan ‘Prenses Doğum’ kavramına da değindi.