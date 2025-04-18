Sezaryen doğum tartışmaları yeniden alevlendi! ‘Prenses doğum’ konfor arayan kadınlar arasında yaygınlaşıyor

“DOĞURGANLIK KAPASİTESİ YAŞLA BİRLİKTE AZALIYOR”

“Kadınlarda doğurganlık kapasitesi yaş ilerledikçe doğal olarak azalır,” diyen Dr. Şen, geç yaşta doğum düşünen kadınlara şu önerilerde bulundu:

​Yıllık jinekolojik kontrolleri ihmal etmeyin: 30 yaş sonrası doğum planlayan her kadının yılda en az bir kez jinekolojik muayeneden geçmesi gerektiğini vurgulayan Şen, bu sayede yumurtalık rezervi, rahim sağlığı ve hormonal dengenin düzenli olarak takip edilebileceğini belirtti.

​​AMH testi ile yumurtalık kapasitenizi ölçün: Özellikle 35 yaş sonrası Anti-Müllerian Hormon (AMH) testiyle yumurtalık rezervlerinin değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

​​Yumurta dondurma bir seçenek olabilir: Henüz doğuma hazır olmayan ama ileride çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlar için yumurta dondurma işleminin güvenli bir alternatif sunduğunu ifade etti.