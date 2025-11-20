Sessizce yükselen tehdit: Yeni salgınlar kapıda mı? Bilmeniz gereken yeni 6 virüs…

SALGINLARLA MÜCADELEDE STRATEJİLER
Dr. Doi, mevcut ilaçların akıllıca kullanımı ve hasta-klinik işbirliği ile enfeksiyonların daha etkili yönetilebileceğini vurguluyor. Dr. Kuppalli ise ülkeler arasında gözetim verilerinin paylaşılması, aşı ve teşhis imkanlarının salgın riski yüksek bölgelere erişiminin sağlanması gerektiğini söylüyor.
Uzmanlar, bulaşıcı hastalık belirtileri görülen kişilerin derhal CDC veya sağlık kuruluşlarıyla iletişime geçmesini öneriyor. “Bulaşıcı hastalıklarla mücadele, sadece tedavi değil, aynı zamanda önleme ve küresel iş birliği ile mümkün” diyen Kuppalli, gelecekteki salgınların önlenmesi için yatırımların sürekliliğinin şart olduğunu belirtiyor.
Business Insidee'ın "Emerging infections you should know about and how to prevent them" başlıklı haberinden derlenmiştir.