Sessizce yükselen tehdit: Yeni salgınlar kapıda mı? Bilmeniz gereken yeni 6 virüs…

4- Dang Humması

Dört farklı türü olan dang virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. Belirtiler genellikle ısırmadan iki hafta sonra başlıyor; göz, kemik ve kas ağrıları, mide bulantısı, kusma ve kızarıklık gibi semptomlar görülebiliyor.



Yüksek riskli bölgelerde yaşayanlar, enfekte sivrisinekler nedeniyle daha fazla risk altında. Şu anda kesin bir tedavi olmamakla birlikte, semptomların yönetimi ve komplikasyonların önlenmesi temel hedef. 9-16 yaş arası çocuklar için bazı bölgelerde aşı da mevcut.