‘Sessiz salgın’ olarak adlandırılıyor! Çoğu kişi farkında değil… Bu 5 uyarı işaretine dikkat!

2- KAFA KARIŞIKLIĞI VE BEYİN FONKSİYON BOZUKLUĞU

Akut karaciğer yetmezliği, zihin ve bilişsel işlevlerde beklenmedik değişikliklere neden olabilir. Dr. Banini, bu durumun baş dönmesi, yön kaybı, kafada bulanıklık ve uyku hali gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini belirtiyor.



Karaciğerin yeterince çalışmaması, beyinde toksin birikmesine neden olarak ‘hepatik ensefalopati’ adı verilen bir duruma yol açıyor. Bu da ruh hali değişimleri, konsantrasyon eksikliği ve hatta kişilik değişikliklerine neden olabiliyor.