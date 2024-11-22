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‘Sessiz salgın’ olarak adlandırılıyor! Çoğu kişi farkında değil… Bu 5 uyarı işaretine dikkat!

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#Sağlık#Karaciğer#Karaciğer Hastalığı Belirtisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 08:37

Karaciğer, vücudun en büyük iç organı olarak, pıhtılaşmayı düzenlemek ve toksinleri uzaklaştırmak gibi kritik işlevlere sahip. Ancak son araştırmalar, birçok kişinin karaciğer fonksiyonlarında bozukluk yaşadığını ve bunun farkında olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar ‘sessiz salgın’ olarak adlandırdıkları hastalıkta beş işarete dikkat çekiyor.