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Sessiz pandemi: HPV! Her 4 kadından 3’ünü etkiliyor… ‘Kansere dönüşüyor’ | Hangi önlemleri almalı? Nelere dikkat edilmeli?

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#Sağlık#HPV#HPV Aşısı Virüsten Korur Mu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 08:29

Human papillomavirus (HPV), tüm dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın virüs olup, ne yazık ki sessiz bir şekilde yayılmaya devam ediyor. HPV’nin bazı türleri, yıllar içinde ciddi sağlık sorunlarına, özellikle de rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Günümüzde HPV bu kadar yaygın olmasına rağmen, maalesef toplumda tam anlamıyla farkındalık oluşturulabilmiş değil. Peki, HPV nedir, nasıl korunabiliriz ve bu virüsün neden olduğu kanseri önlemek için neler yapmalıyız? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Fatih Aktoz, HPV ile ilgili bilmeniz gerekenleri açıkladı.