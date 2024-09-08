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Ses kısıklığı, hırıltılı solunum, kusma... Reflünün tek belirtisi yediklerinizin ağzınıza gelmesi değil

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#Reflü#Reflü Belirtileri#Reflü Tedavisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 12:18

Gastroözofagiyel reflü yani halk arasındaki adıyla reflü hastalığı mide içeriğinin yukarıya, yemek borusuna doğru geri kaçması olarak biliniyor. Hastalar genel olarak durumlarını ‘’yediklerim ağzıma geliyor’’ cümlesiyle özetliyor. Ancak kişi tanı konmuş reflüsü olmamasına rağmen, yemeği fazla kaçırdığı için de benzer şikayetlerle karşılaşabiliyor. İşte bu nedenle uzmanlar reflüyü fizyolojik ve patolojik olarak ikiye ayırıyor.