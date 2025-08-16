Serin kalmak için en etkili yöntemlerden… 10 dakikada bir tekrarlayın! İşte bilimsel olarak kanıtlanmış serinleme yöntemleri

Cildi ıslatmak işe yarar çünkü su cildimizden buharlaşırken ısıyı da beraberinde götürür.
Terlemenin bizi serinletmesinin nedeni budur ancak cildinizi başka bir kaynaktan ıslatarak, buharlaşmanın tüm faydalarından yararlanırken, aynı zamanda dehidrasyonu yaklaşık yüzde 50 oranında azaltabilirsiniz.
Geçen yıl Kenny ve ekibi, yaşlı yetişkinler üzerinde elektrikli vantilatörlerin etkilerine ilişkin bir çalışmayı JAMA dergisinde yayınladı.
65 ila 85 yaşları arasındaki katılımcılar, 36 derece sıcaklıkta sekiz saat boyunca oturdular ve istedikleri kadar su içmelerine izin verildi, ancak bazıları rastgele elektrikli vantilatörün bulunduğu gruba, diğerleri ise bulunmayan gruba ayrıldı.