Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu tüketirken bunlara dikkat
Omega-3 yağ asidi açısından oldukça zengin olan semizotunun sağlığa faydaları merak ediliyor. İçerisinde bol miktarda A ve C vitamini bulunan semizotu, ıspanaktan daha fazla antioksidan etkiye sahip. Peki semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu tüketirken bunlara dikkat...
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Çok faydalı bir besin olan semizotu, pek çok yerde yetişebiliyor. Kendine özgü, ekşimsi bir tadı olan bu besin sıcak ve soğuk olarak farklı lezzetlerde karşımıza çıkıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Canan Doğan, formda kalmadan böbrekteki kum ve taş probleminin giderilmesine pek çok şeye iyi gelen semizotunun faydalarını ve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.
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Semizotunun faydaları nelerdir?
Beslenmede önemli bir yeri olan semizotu içerdiği mineral ve vitaminler nedeniyle sıklıkla kullanılması gereken sebzeler arasında yer almalıdır.
Önemli bir kalsiyum ve C vitamini kaynağı olan bu besin özellikle ilkbahar döneminde sıkça kullanabileceğimiz sebzeler arasındadır.
Yapısında bulunan yüksek miktarda lif ve su oranı nedeniyle barsak faaliyetlerinde önemli rol oynamakta bireyi kabızlıktan korumaktadır.
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İçerdiği omega-3 nedeniyle kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi vardır.
Düşük kalorisi sayesinde formda kalmak isteyenler, kolesterol problemleri olanlar ve şeker hastaları için ideal sebzelerden biri olarak sayabiliriz.
İdrar söktürücü olarak bildiğimiz semizotu böbreklerden kum ve taş atımına da yardımcı olmaktadır.
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Semizotu tüketirken bunlara dikkat
Mineral ve vitaminler yönünden oldukça zengin olan semizotu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında her gün kullanabileceğiniz sebzeler arasındadır.
Satın alırken özellikle yapraklarının canlı, diri ve körpe olanları tercih edilmeli, toprağa yakın olarak yetiştiğinden çok iyi yıkanmalı ve bıçak kullanılmadan doğranmalıdır.
Tüm yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi C vitamini oksidasyonuna izin vermemek için metal bıçakla temas ettirilmeden doğranmalıdır.
Semizotunu pişirmeden çiğ olarak ya da salata formunda yemek en sağlıklısıdır. %95 i su olan semizotu cilt canlılığı için de önemli sebzelerden biridir.