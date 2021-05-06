Semizotunun faydaları nelerdir? Semizotu tüketirken bunlara dikkat

Semizotu tüketirken bunlara dikkat Mineral ve vitaminler yönünden oldukça zengin olan semizotu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında her gün kullanabileceğiniz sebzeler arasındadır.



Satın alırken özellikle yapraklarının canlı, diri ve körpe olanları tercih edilmeli, toprağa yakın olarak yetiştiğinden çok iyi yıkanmalı ve bıçak kullanılmadan doğranmalıdır.



Tüm yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi C vitamini oksidasyonuna izin vermemek için metal bıçakla temas ettirilmeden doğranmalıdır.



Semizotunu pişirmeden çiğ olarak ya da salata formunda yemek en sağlıklısıdır. %95 i su olan semizotu cilt canlılığı için de önemli sebzelerden biridir.