Seks sonrası vajinada ağrının 20 nedeni

Belsoğukluğu Belsoğukluğu da cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Her zaman semptomlar göstermez, ancak tedavi edilmezse kısırlık gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Belsoğukluğunun bazı yaygın semptomları şunları içerir:

- Vajinal akıntıda artış

- İdrara çıkma sırasında yanma veya ağrı

- Regl dönemleri arasında kanama

- Seks sırasında ağrı

Doktorlar belsoğukluğunu ilaçla tedavi edebilir. Bir kişi eğer belsoğukluğu için tedavi görmezse pelvik inflamatuar hastalığı gelişebilir.

İlaca dirençli bel soğukluğu türleri artık daha yaygındır, bu nedenle bu enfeksiyonu tedavi etmek daha da zorlaşmaktadır. Enfeksiyon tedaviye iyi yanıt vermiyorsa veya kişinin semptomları düzelmiyorsa, bir doktora başvurmak gereklidir.