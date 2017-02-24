Besleyici özellikleriyle çocukların büyüme döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve güçlü kemik oluşumuna sebep olur.
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Besleyici özellikleriyle çocukların büyüme döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve güçlü kemik oluşumuyla boy uzamasına fayda sağlayan kefirin evde hazırlanmasının da oldukça kolay olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, şekersiz kefirli kek tarifi verdi.
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Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı kefir
2 yumurta
1 su bardağı ceviz
4 adet kuru incir
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4 adet hurma
1 buçuk su bardağı tam buğday unu
2 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı karbonat
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Hazırlanışı
İncir ve hurmayı bir kaba koyup üzerine sıcak su ekleyin, 10-15 dakika bekletin. Yumurtayı bir kaba kırın, üzerine kefir ve sıvı yağ ilave ederek iyice çırpın.
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İncir ve hurmanın suyunu süzüp küçük küçük doğradıktan sonra karışıma ilave edin.
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Tam buğday unu, karbonat ve tarçın ilave ederek un parçaları kaybolana kadar karıştırın.
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En son cevizleri de küçülterek karışıma ilave edin.
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Karışımı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine veya kek kalıbına dökerek önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 45-60 dakika pişirin.