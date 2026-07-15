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Şeker tamamen düşman değil: Tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamanın yolları

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#Sağlık#Yaşam#Şeker
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 12:42

Şeker yıllardır kilo alımı, diyabet, diş çürükleri ve kalp sağlığıyla birlikte anılıyor. Ancak uzmanlara göre mesele yalnızca “şeker yemek” değil; şekerin türü, hangi besinin içinde bulunduğu ve ne zaman tüketildiği büyük fark yaratıyor. Meyvenin içindeki doğal şekerle gazlı içecekteki şeker vücutta aynı etkiyi yaratmıyor.