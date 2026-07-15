Şeker tamamen düşman değil: Tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamanın yolları

Şeker denildiğinde akla çoğu zaman sofra şekeri, tatlılar ve gazlı içecekler geliyor. Oysa besinlerde farklı şeker türleri bulunuyor. Meyvelerde fruktoz, süt ürünlerinde laktoz, ekmek, patates, pirinç ve makarna gibi karbonhidratlarda ise vücudun glikoza çevirdiği nişasta yer alıyor.
Uzmanlara göre asıl ayrım, besinin doğal yapısında bulunan şekerlerle sonradan eklenen veya yoğunlaştırılmış şekerler arasında. Bütün meyvenin içindeki şeker, lif ve bitki bileşikleriyle birlikte gelirken; meyve suyu, tatlı, kek ve gazlı içeceklerdeki şeker kana çok daha hızlı karışabiliyor.