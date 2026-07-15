Şeker tamamen düşman değil: Tatlı isteğini daha sağlıklı karşılamanın yolları

Tatlı ihtiyacını karşılamak için kuru meyveler de seçenek olabilir. Özellikle hurma, doğal olarak yüksek şeker içerse de lifli yapısı sayesinde klasik bir şekerleme gibi etki göstermeyebilir.

Ancak burada porsiyon önemli. Hurma tok tutabilen bir besin olsa da fazla tüketildiğinde toplam şeker ve kalori miktarı artar. Birkaç hurmayı ceviz, badem veya yoğurt gibi protein ve yağ içeren besinlerle birlikte tüketmek kan şekeri dalgalanmasını azaltmaya yardımcı olabilir.