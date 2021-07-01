Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftalinin kalorisi ve besin değerleri

Şeftalinin kalorisi ve besin değerleri Bir orta boy şeftali yaklaşık 70 kalori içerir. Diyette de 1 adet şeftali, 1 porsiyon meyve yerine geçer.



1 adet şeftali, 12 gram şeker ve 14 gram karbonhidrat, 1 gram protein ve 2 gram lifi bünyesinde bulundurur. Günlük A ve C vitamini ihtiyacının bir kısmının da karşılanmasına yardımcı olur. Ayrıca iyi bir potasyum kaynağıdır.