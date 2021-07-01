Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftalinin kalorisi ve besin değerleri
Şeftali, yaz mevsiminin en güzel meyvelerinden biri. Potasyum kaynağı olan bu besin, günlük C vitamini ihtiyacının da bir kısmını karşılıyor. Peki şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftalinin kalorisi ve besin değerleri...
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Yaz meyvelerinin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan şeftali, C vitamini açısından da Diyetisyen Gizem Şeber, bağışıklık sistemini güçlendiren ve kas yapımına yardımcı olan şeftalinin faydalarını anlattı.
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Şeftalinin faydaları nelerdir?
Şeftali, gün boyunca hava, su ve diğer çevresel faktörler nedeniyle ve yediklerimiz ve içtiklerimiz sebebi ile vücudumuzda oluşan sağlığımız açısından zararlı ve yaşlanmayı hızlandırıcı serbest radikallerin bedenimizden atılmasına yardımcıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendiren, kas yapımına yardım eden, deri hücrelerinin yenilenmesinde rol oynayan C vitamininden de zengin bir meyve.
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Günde 1 adet şeftali tüketerek günlük C vitamini ihtiyacının %12’sinin karşılanabilir.
Şeftali, vücutta A vitaminine dönüşen beta-karotenlerden zengindir. A vitamini; görme fonksiyonlarımız ve solunum sistemimiz açısından önemlidir. Yeterli A vitamini alanların akciğer kanserine yakalanma risklerinin daha düşük olduğu bilinmektedir.
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Yüksek kan basıncını düşürmek için tuzu azaltmanın yanı sıra, yüksek potasyumlu beslenmek gerekir. Bir adet şeftali ortalama 300 mg potasyum içerir ve bu içeriği ile zengin potasyum kaynağıdır.
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Şeftalinin kalorisi ve besin değerleri
Bir orta boy şeftali yaklaşık 70 kalori içerir. Diyette de 1 adet şeftali, 1 porsiyon meyve yerine geçer.
1 adet şeftali, 12 gram şeker ve 14 gram karbonhidrat, 1 gram protein ve 2 gram lifi bünyesinde bulundurur. Günlük A ve C vitamini ihtiyacının bir kısmının da karşılanmasına yardımcı olur. Ayrıca iyi bir potasyum kaynağıdır.