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Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 15:39 | 

Saygı, sevgi, özveri... Ünlüler mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı

Ünlüler dünyasında evlilikler genelde kısa ve çalkantılı oluyor. Ancak öyle çiftler var ki tüm bu bilinenlerin aksine uzun soluklu ve mutlu evlilikleri ile dikkat çekiyor. Ünlüler dünyasının sevilen çiftleri mutlu evliliğin sırlarını açıkladı. İşte sırları...

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1Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan
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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan

Kıskanılası güzellikte bir evliliğe sahip olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti de ünlülerin dünyasında uzun süren evlilikler arasında. İkili mutlu evliliklerinin sırrını da hayranlarıyla paylaştı. Mutlu evlilik için en önemli şeyin sevgi ve özveri olduğunu belirttiler.

2Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu

Evlendikleri günden bu yana hep mutluluklarıyla gündeme gelen oyuncu çift, mutlu evliliklerini de harika bir bebekle taçlandırdı. Mutlu evliliklerinin sırrını da hayranlarına açıkladılar. Sırlarını ; ‘ben düşüncesi değil her zaman biz düşüncesiyle hareket edilmelidir’ olarak açıkladı.

3Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan
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Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan

Gözlerden uzak harika bir evlilik hayatı yaşayan Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan mutlu evliliğin sırrını açıkladı. Sırları ise aslında her evlilikte olması gereken 3 şey; saygı, dürüstlük ve sadakat. Çiftin mutlu evliliklerinden dünyalar tatlısı iki kızları var.

4Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan
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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan

Uzun yıllardır evli olan ve evliliklerini güzel bir kız çocuğu ile taçlandıran Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı. İkili mutlu evliliklerinin sırrının karşılıklı anlayış olduğunu söyledi.

5Bergüzar Korel ve Halit Ergenç
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Bergüzar Korel ve Halit Ergenç

Uzun yıllardır mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti ikinci çocuklarını da dünyaya getirdi. “Bergüzar benim velinimetim” diye bahseden Ergenç, evliliklerinin sırrını ise dedikodulara kulak asmamak ve onlarla münakaşaya girmemek olduğunu söyledi. O enerjiyi sevgiye harcadıklarınıı söyleyerek aslında evli çiftlere güzel bir öneri vermiş oldu.

6Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer

2016 yılında hayatlarını birleştiren ikili gözlerden uzak harika bir evlilik yaşıyor. Bu denli güzel evliliklerinin sırrının ise saygı ve anlayış olduğunu açıkladılar.

7Demet Akbağ ve Zafer Çika
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Demet Akbağ ve Zafer Çika

Yıllarca güzel bir birliktelikleri olan ikiliden Zafer Çika’nın vefatı herkesi çok üzmüştü. Çift mutlu evliliklerinin sırrını ise aşk ve arkadaşlığı bir arada yaşamak olarak dile getirdi.

8Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla hayranlarını mutlu eden ünlü çift, mutlu evlilik sırrını da açıkladılar. Herkesin dikkate alması gereken sırları ise ‘geçinmek istemek’. Aslında mutlu geçinmeyi istersek, gerçekleştirebileceğimizi söylediler.

9Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu

Ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül de uzun süren bir evliliğe sahip. İkili mutlu evliliklerinin de farklı bir şekilde açıkladı. “Mutlu evlilik diye bir şey yok, mutluluğa giden yok var. Çaba sarf etmeden olmaz” diye açıkladılar.

10Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan
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Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan

Önerilerini en çok dikkate almamız gereken çiftlerden biri de Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan çifti. 1968 yılında evlenen ikili mutlu evliliklerinin sırrının karşılıklı özveri olduğunu söyledi.

11Eda ve Metin Özülkü
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Eda ve Metin Özülkü

Şarkılarıyla herkesin beğenisini toplayan Eda ve Metin Özülkü çifti de uzun yıllardır mutlu bir evliliğe sahip. Onlar da mutlu evliliğin sırrını ‘sabır’ olarak açıkladı.

12Shakira ve Gerard Pique
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Shakira ve Gerard Pique

Ünlü şarkıcı Shakira ile futbolcu eşi Gerard Pique de çok mutlu ve uzun soluklu bir evliliğe sahip. Çift uzun süren mutlu bir evliliğin sırrını ise her konuda özgür bırakmak olarak açıkladı.

13Victoria ve David Beckham
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Victoria ve David Beckham

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham da uzun yıllardır birlikte. Bu evlilikten 4 tane de harika çocukları var. Uzun süren mutlu evliliklerinin sırrını ise verdiler. İkilinin sırrı eğlenmek… Yoğun çalışma tempolarına rağmen birbirlerine vakit ayırabiliyor ve hala birlikte eğlenebiliyorlar.

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