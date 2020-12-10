Saygı, sevgi, özveri... Ünlüler mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç Uzun yıllardır mutlu bir evlilik süren Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti ikinci çocuklarını da dünyaya getirdi. “Bergüzar benim velinimetim” diye bahseden Ergenç, evliliklerinin sırrını ise dedikodulara kulak asmamak ve onlarla münakaşaya girmemek olduğunu söyledi. O enerjiyi sevgiye harcadıklarınıı söyleyerek aslında evli çiftlere güzel bir öneri vermiş oldu.