Saman nezlesiyle ilaçsız başa çıkmanın 6 yolu! Burnunuzun kenarına bir miktar sürerseniz...

6. Saran güneş gözlüğü takın
Yüzün etrafını kavrayacak şekilde tasarlanmış ve genellikle yanlardan gelen ışığı ve engelleyen güneş gözlükleri, hem ön hem de yan tarafları kapatacak şekilde geniş bir koruma sağlar.
Saman nezlesine tepki olarak gözler iltihaplanabilir, sulanır ve kaşınabilir.
Nevinson, "Saman nezlesi sorunu yaşayan birçok kişi için en çok etkilenen yerin gözleri olduğunu, saran güneş gözlükleri, polenin gözlerinize girmesini engelleyebilir ve ek koruma sağlayabilir.” dedi. Ayrıca alerji giderici göz damlalarının da kuru, ağrılı ve sulanan gözleri rahatlatmaya yardımcı olabileceğini sözlerine ekledi.