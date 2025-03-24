Saman nezlesiyle ilaçsız başa çıkmanın 6 yolu! Burnunuzun kenarına bir miktar sürerseniz...

5. Dışarıdan geldikten sonra kıyafetlerinizi değiştirin

Dışarıda vakit geçirdikten sonra duş almak ve kıyafetlerinizi değiştirmek, polenin evinize taşınmasını önlemeye yardımcı olabilir ve bu da semptomları azaltabilir.

Nevinson, dışarıda vakit geçirdikten sonra üzerinize yapışan poleni etkili bir şekilde temizlemek için bu yöntemin faydalı olduğunu ayrıca, düzenli olarak elektrik süpürgesiyle temizlik yapmak ve nemli bir bezle toz almanın da evinize girmiş olabilecek polenleri ortadan kaldırabileceğini ifade etti.