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Saman nezlesiyle ilaçsız başa çıkmanın 6 yolu! Burnunuzun kenarına bir miktar sürerseniz...

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#Sağlık#Saman Nezlesi#Bahar Alerjisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 09:34

Bahar aylarının gelmesine çoğumuz sevinsek de sürekli burun akıntısı, hapşırma, göz yaşarması gibi semptomlarla kendini gösteren saman nezlesinden mustarip olanlar bu aylarda zorlanabiliyorlar. İlaçla kontrol altına alınan bu hastalığın doğru güneş gözlüğü seçimi, burna su çekmek gibi önlemlerle etkilerini azaltmanın bazı basit yolları da var.