Saman nezlesi nedir, neden olur? Saman nezlesi belirtileri ve tedavisi
Bahar aylarıyla birlikte saman nezlesi ile sık sık karşılaşılıyor. Kuru havalardan polenlere, ağaçlardan hayvan tüylerine kadar birçok faktörden etkilenen kişilerde burun tıkanıklığına ve boğaz kaşıntılarına yol açabiliyor. Peki saman nezlesi nedir, neden olur? Saman nezlesi belirtileri ve tedavisi...
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Saman nezlesi, alerjik rinit olarak da bilinir. Gözlerde sulanma, burun akıntısı ve tıkanıklık gibi belirtilerle kendini belli ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle de pek çok kişi bu durumla karşı karşıya kalabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Kanan Abbaslı, saman nezlesi ile ilgili önemli bilgiler verdi.
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Saman nezlesi nedir?
Baharın gelmesiyle birlikte saman nezlesiyle ilgili şikayetler de büyük bir artış gösterir. En sık rastlanılan alerjik sağlık problemlerinin başında gelen saman nezlesi, havada dolaşan alerjenlere karşı vücudun verdiği bir tepkidir. Genel olarak şikayetler burun bölgesinde yoğunlaşsa da boğaz, gözler ve sinüsler de saman nezlesinden etkilenir.
Yaşam kalitesini hayli etkileyen saman nezlesi, burun içinde yer alan mukozanın alerjiye bağlı olarak iltihaplanmasıdır. Daha çok hapşırma, su gibi burun akıntısı, kaşıntısı ve geniz akıntısı şeklinde kendini gösterir.
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Saman nezlesi neden olur?
Bu duruma neden olan faktörler;Polenler, Sigara dumanı, Tozlar, Havyan tüyleri, Bazı ağaçlar, Küfler, Kuru ve rüzgarlı hava, Çeşitli akarlar, Bazı parfümler olarak gösterilebilir.
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Saman nezlesi belirtileri nelerdir?
Gözlerde sulanma, Gözlerde kızarıklık, Burun akıntısı, Burun tıkanıklığı, Sinüslerde görülen baskı ve bu baskının yüzde yarattığı ağrı, Koku ve tat alma duyusunda azalma, Boğazda kaşıntı, Gözaltlarında şişlik, Uyku düzeninin bozulması, Yorgunluk ve halsizlik, Dikkati toplamada zorlanma, Hırıltılı solunum.
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Tedavisi
Şikayetler şiddetli bir hal aldıysa, belli bir süre değil, tüm yıl devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Bunun yanı sıra doktorun verdiği alerji ilaçları etki etmiyor veya yan etkilere yol açıyorsa doktor kontrolünde olmak önemlidir.
Saman nezlesinden korunmanın en önemli adımı alerjiye neden olan faktörlerden uzaklaşmaktır. Uzaklaşmanın yetmediği durumlarda ise ilaç tedavisine başvurulur. Her hastada saman nezlesinin boyutu ve etkisi farklı olduğundan tercih edilen ilaçlar da farklılık gösterebilir. Genel olarak spreyler ve antihistaminik ilaçlar kullanılır. Çok ileri vakalarda ise kortizon iğneler tercih edilir.