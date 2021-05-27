Saman nezlesi nedir, neden olur? Saman nezlesi belirtileri ve tedavisi

Tedavisi Şikayetler şiddetli bir hal aldıysa, belli bir süre değil, tüm yıl devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Bunun yanı sıra doktorun verdiği alerji ilaçları etki etmiyor veya yan etkilere yol açıyorsa doktor kontrolünde olmak önemlidir.



Saman nezlesinden korunmanın en önemli adımı alerjiye neden olan faktörlerden uzaklaşmaktır. Uzaklaşmanın yetmediği durumlarda ise ilaç tedavisine başvurulur. Her hastada saman nezlesinin boyutu ve etkisi farklı olduğundan tercih edilen ilaçlar da farklılık gösterebilir. Genel olarak spreyler ve antihistaminik ilaçlar kullanılır. Çok ileri vakalarda ise kortizon iğneler tercih edilir.