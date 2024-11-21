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Salgın önce soğanda sonra havuçta çıktı, can kaybına yol açtı... Hastalanırsanız bu ilaçları kesinlikle kullanmayın! E. coli bakterisi hakkında bilinmesi gerekenler

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#Sağlık#Yaşam#Salgın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 08:11

E. coli bakterisinin ölümle dahi sonuçlanabilen ağır hastalıklara sebep olması endişeleri artırıyor. Peki bu konuda neler bilmeliyiz? E. coli salgınlarından korunmak için neler yapabiliriz?