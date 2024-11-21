Escherichia coli veya kısa adıyla E. coli bakterisi son dönemde gündemden düşmüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) hafta başında yaptığı açıklamada, Grimmway Farms tarafından üretilen organik havuçları tüketen 39 kişinin E. coli nedeniyle hastalandığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Birkaç hafta önce de McDonald's restoranlarında burgerlerin içine eklenen dilimlenmiş soğanlar nedeniyle benzer bir durum yaşanmış, 34 kişi hastaneye kaldırılırken 1 kişi yaşamını yitirmişti. Aynı dönemde organik ceviz kaynaklı E. coli vakaları da yaşanmıştı.