Bu belirtiler başka besin kaynaklı hastalıkların belirtileriyle de benzeşiyor. Örneğin sadece ABD'de salmonella bakterisi her yıl 1,35 milyon kişiyi hasta ederken, norovirüs de 19 ila 21 milyon Amerikalının hastalanmasına neden oluyor. Öte yandan Listeria monocytogenes bakterisi sadece 1.600 civarında enfeksiyona yol açıyor.