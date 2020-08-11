Salgın döneminde taşınırken veya tadilat yapılırken dikkat edilmesi gerekenler
Normalleşmeyle birlikte birçok insan günlük yaşamına geri döndü. İnsanların, evinde tadilat yaptırırken veya taşınırken ilgili firmalara COVID-19’a karşı hangi önlemleri aldıklarını sormaları gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, “Maske, mesafe ve el hijyeni koronavirüs önlemleri arasında en önemli 3 unsur. Tadilat yapacak ekibin veya evin taşınmasında görev alacak ekibin bunlara dikkat etmesi önemli” açıklamasında bulundu.
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Koronavirus koli, karton gibi yüzeylerde 24 saate kadar yaşayabilirken, bu sürenin plastik yüzeyde 2-3 güne kadar uzayarak hastalık yapıcı etkisini sürdürebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüsün yüzeylerden bulaşma olasılığı düşük olsa da sıfır değil. Bu nedenle de ister karton ister streçe sarılmış yüzeye dokunduktan sonra eller yıkanmalı, dezenfekte edilmeli ve kesinlikle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı” dedi.
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Kolileri kendiniz hazırlamıyorsanız silinebilecek ürünleri silin, yıkanabilecekleri yıkayın
Virüsün bulaşmasında ana yolun yüzeyler olmasa da yine de taşınırken kolilere dokunduktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi ve daha sonra içerisindeki eşyalara dokunulması gerektiğini vurgulayan Hakko, “Koli ve kolinin konduğu yüzey çamaşır suyu ve alkollü mendiller ile dezenfekte edilmeli. Mümkünse kolileri kendiniz hazırlayın. Eğer kolileri kendiniz yapmadıysanız silinebilecek ürünler deterjanlı su ile silinmeli, yıkanabilecek ürünler de mutlaka yıkanmalı” şeklinde konuştu.
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Evde tadilat yapılırken sık dokunulan alanlar temizlenmeli
Tadilat süresince de evde çalışacak kişilerin maske takmalarının sağlanması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Elif Hakko, “Evde birçok insanın tadilat süresince dokunabileceği kapı kolu, lamba anahtarı ve merdiven tırabzanı gibi alanlar sık sık temizlenmeli. Ortamda mümkün olduğunca sosyal mesafe kuralı korunmalı. Tadilat yapılan alanın sık sık havalandırılmasına dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.
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Taşımacılık şirketinin aldığı COVD-19 önlemleri önceden sorulmalı
Maske, mesafe ve el hijyeninin COVID-19 önlemleri arasında en önemli 3 unsur olduğunun altını çizen Elif Hakko, “Evin taşınmasında görev alacak ekibin bunlara dikkat etmesi önemli.
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Tulum, siperlik, eldiven gibi önlemler gerekli değil. Bu süreçte birlikte çalışılacak taşımacılık şirketinin aldığı önlemlere dikkat edilmeli. Taşımacılık firmasıyla anlaşırken aldıkları önlemler sorulmalı” dedi.
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Kullanılan malzemelerin korunaklı ve sterilize edilmiş olmasına dikkat edilmeli
Evi taşıyacak aracın önceden dezenfekte edilerek taşıma için hazır hale getirilmesini ve evi taşıyacak ekibin maske kullanarak eşyaları ambalajlaması gerektiğini söyleyen Elif Hakko, “Eşyaların ambalajı için öncelikle daha önce kullanılmamış tek kullanımlık malzemeler tercih edilmeli. Kullanılan ambalaj malzemelerinin hem korunaklı hem de sterilize edilmiş malzemeler olmasına dikkat edilmeli.
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Nakliyat personelinin tümü birden evin içinde olmamalı, yeterli kişi ev içerisinde olduktan sonra kalanlar evin dışından destek vermeli” şeklinde konuştu. Taşıma ekibinin yanı sıra evdeki herkesin de maske takması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakko, “Personelin sağlık kontrolleri sık sık gözden geçirilmeli. Taşıma işlemi sonlandıktan sonra evin her noktası iyi bir temizlik işlemi yapılarak dezenfekte edilmeli” dedi.