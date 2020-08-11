Salgın döneminde taşınırken veya tadilat yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

Koronavirus koli, karton gibi yüzeylerde 24 saate kadar yaşayabilirken, bu sürenin plastik yüzeyde 2-3 güne kadar uzayarak hastalık yapıcı etkisini sürdürebildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Elif Hakko, “Virüsün yüzeylerden bulaşma olasılığı düşük olsa da sıfır değil. Bu nedenle de ister karton ister streçe sarılmış yüzeye dokunduktan sonra eller yıkanmalı, dezenfekte edilmeli ve kesinlikle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı” dedi.