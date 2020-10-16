Salgın döneminde daha riskli hale gelebilir! Önlemek için bunlara dikkat edilmeli

Diş eti kanamaları zamanla diş kaybına yol açabiliyor Diş eti kanamalarının altında genellikle diş etlerinde çok fazla birikmiş olan plaklar yatıyor. Gingivitis olarak adlandırılan bu plaklar, yapışkan ve renksiz olmasıyla birlikte diş etlerinde iltihaplanmaların oluşmasına neden oluyor. Zamanla sağlıksız diş etlerine ve kanamalara yol açan bu problem, çene kemiği hastalığına kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara da zemin hazırlıyor. Gingivitis problemine sahip olmayan kişilerde yaşanan diş eti kanamaları ise çok sert diş fırçalama, diş ipinin veya varsa protezlerin yanlış kullanımı sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Tedavi edilmeyen diş eti kanamaları zamanla diş kaybına ve solunum yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor.