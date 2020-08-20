Sakın çöpe atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Demlikte kalan çayı dökmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun!
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1
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Demlikte kalan çayı dökmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun!
2
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Güneş yanıklarına iyi gelir
Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur.
3
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Bitkilerinizi besler
Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek!
4
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Parke temizliğinde kullanılır
Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın.
5
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Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.
6
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Diş eti problemlerine çare olabilir
Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur.
7
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Şömine temizliğinde kullanılır
Şöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz.
8
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Aynalarınızı parlatır
Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.
9
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Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz
4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin.
10
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Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.
11
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Ayak kokularını giderir
Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.
12
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Göz altı halkalarına son
2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin.
Saçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1’er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin.
15
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Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.
16
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Cildiniz yağlıysa...
Yağlı bir cilt yapısına sahipseniz, cildinize çay ile masaj yapın. Yüzünüzdeki yağın arındığını görebilirsiniz.
17
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Buzdolabı kokusunu yok eder
Buzdolabında istenmeyen kokulardan kalan çayınız ile kurtulabilirsiniz. Bunun için demlikte kalan çayınızı kurutun. Daha sonra bir kaba alın ve buzdolabına yerleştirin. Kötü kokuları yok edecek.
18
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Boğaz ağrılarında da kullanabilirsiniz
Eğer boğazınız ağrıyorsa ilk olarak ılık çay içerek boğazınızın yumuşamasını sağlayın. Daha sonra da çayın posasını süzüp soğutun. Ardından gargara yapın. Boğaz ağrınızı hafiflettiğini hissedebilirsiniz.
19
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Yaralarda da etkili
Elinizde bir yara oluştuysa pamuk üzerine bir miktar çay damlatın ve yaranın üzerine uygulayın. Böylece yaranızı temizlediği gibi kanamayı da durduracaktır.