MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Sakın çöpe atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...
GeriNasıl Yapılır? Sakın çöpe atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 19:11 | 

Sakın çöpe atmayın! Öyle bir işe yarıyor ki...

Demlikte kalan çayı dökmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Demlikte kalan çayı dökmeden önce bu yazıyı mutlaka okuyun!

2Güneş yanıklarına iyi gelir
Abone Olgoogle-news

Güneş yanıklarına iyi gelir

Demlikte kalan, kullanılmış, ıslak çay poşetlerini derideki yanık bölgeye uygulamak acınızı hafifletmeye yardımcı olur.

3Bitkilerinizi besler
Abone Olgoogle-news

Bitkilerinizi besler

Saksıda yetiştirdiğimiz bitkilerin daha çabuk büyümesi, daha sağlıklı yetişmesi için yapmanız gereken tek şey; çay demini saksı dibine dökmek!

4Parke temizliğinde kullanılır
Abone Olgoogle-news

Parke temizliğinde kullanılır

Taze demlenmiş çay, ahşap mobilya ve zemin temizliği için mükemmel bir üründür. Demleyip içtiğiniz çay poşetlerini yer silme kovasına bırakın.

5
Abone Olgoogle-news

Daha sonra mobilyalarınızın tozunu bu kovaya batırdığınız yumuşak bir bezle silin. Aynı şekilde parkelerinizi de bu suyla temizleyin. Ahşap yüzeylerin ve parkenizin parladığına tanık olacaksınız.

6Diş eti problemlerine çare olabilir
Abone Olgoogle-news

Diş eti problemlerine çare olabilir

Diş eti kanaması probleminiz varsa, ya da diş çekimi yapıldıktan sonra iyileşme sürecinde acı hissediyorsanız, soğuk su ile ıslattığınız çay poşetini acıyan bölgeye uygulayın. Hem kanamayı hem de ağrıyı durdurur.

7Şömine temizliğinde kullanılır
Abone Olgoogle-news

Şömine temizliğinde kullanılır

Şöminede kül temizliği yapmadan önce etrafın kirlenmemesi için en akıllıca yöntem kül üzerine ıslak çay demi dökmektir. Böylece küller uçuşmadan şömineyi kolayca temizleyebilirsiniz.

8Aynalarınızı parlatır
Abone Olgoogle-news

Aynalarınızı parlatır

Aynalarınızı parlatmak için kalan çay demini soğuk suyla tekrar sulandırıp kullanabilirsiniz. Ahşap temizliğinde olduğu gibi aynaları da parlatır.

9Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Etinizi marine etmek için değerlendirebilirsiniz

4 yemek kaşığı çayı, ılık suyla 5 dakika demleyin. Demi süzdükten sonra çayı ½ bardak esmer şekerle karıştırın ve şeker çözülene kadar bir kenarda bekletin. Bu arada eti tercihinize göre soğan, sarımsak ve baharatlarla pişireceğiniz kaba yerleştirin.

10
Abone Olgoogle-news

Üzerine hazırladığınız çay karışımını döktükten sonra bu şekilde önceden ısıttığınız fırına koyun. Kırmızı et, çay sayesinde lokum gibi yumuşak olacak.

11Ayak kokularını giderir
Abone Olgoogle-news

Ayak kokularını giderir

Ayaklarınızı iyice demlenmiş çayla karıştırdığınız ılık suda 20 dakika bekletin ve ayak kokusundan kurtulun.

12Göz altı halkalarına son
Abone Olgoogle-news

Göz altı halkalarına son

2 adet çay poşetini ılık suda ıslatın ya da üzerinden fazla zaman geçmediyse içtiğiniz çay poşetlerini de kullanabilirsiniz. Çay poşetlerini gözlerinizin üzerinde 20 dakika bekletin.

13
Abone Olgoogle-news

Çayın içeriğindeki tanen maddesi gözlerinizdeki şişliğin inmesini sağlayacaktır.

14Saçlarınız için doğal çözüm
Abone Olgoogle-news

Saçlarınız için doğal çözüm

Saçlarınızın doğal rengine geri dönmesi için; 3 çay poşetini bir bardak suda demleyin. Taze veya kuru şekildeki 1’er yemek kaşığı adaçayı ve biberiyeyi de çaya ekleyin. Bu şekilde 1 gün bekletin.

15
Abone Olgoogle-news

Saçlarınızı şampuanla yıkadıktan sonra bu karışımı uygulayın ve durulamadan bir havluya sarın. Çayın beyaz saçları eski doğal rengine döndürmesi için bu uygulamayı birkaç kez tekrarlayın.

16Cildiniz yağlıysa...
Abone Olgoogle-news

Cildiniz yağlıysa...

Yağlı bir cilt yapısına sahipseniz, cildinize çay ile masaj yapın. Yüzünüzdeki yağın arındığını görebilirsiniz.

17Buzdolabı kokusunu yok eder
Abone Olgoogle-news

Buzdolabı kokusunu yok eder

Buzdolabında istenmeyen kokulardan kalan çayınız ile kurtulabilirsiniz. Bunun için demlikte kalan çayınızı kurutun. Daha sonra bir kaba alın ve buzdolabına yerleştirin. Kötü kokuları yok edecek.

18Boğaz ağrılarında da kullanabilirsiniz
Abone Olgoogle-news

Boğaz ağrılarında da kullanabilirsiniz

Eğer boğazınız ağrıyorsa ilk olarak ılık çay içerek boğazınızın yumuşamasını sağlayın. Daha sonra da çayın posasını süzüp soğutun. Ardından gargara yapın. Boğaz ağrınızı hafiflettiğini hissedebilirsiniz.

19Yaralarda da etkili
Abone Olgoogle-news

Yaralarda da etkili

Elinizde bir yara oluştuysa pamuk üzerine bir miktar çay damlatın ve yaranın üzerine uygulayın. Böylece yaranızı temizlediği gibi kanamayı da durduracaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi