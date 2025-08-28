Sakın bunu yapmayın! Arabada bekleyen pet şişeden su içmek neden zararlı?

Tek kullanımlık plastik şişeler, bizim PET olarak bildiğimiz ince bir plastikten yapılmıştır.AI Icon Indiana Üniversitesi kimya bölümünde yardımcı doçent olan Bill Carroll, plastik çıplak gözle bakıldığında katı bir malzeme gibi görünse de, aslında “karışık bir ağ”a benzediğini ve bünyesinde hapsolmuş moleküllerin, belirli kimyasallar da dahil olmak üzere, zamanla yavaşça dışarıya yayıldığını söyledi.

Ancak uzmanlar, ısı ve ultraviyole ışığın bu sızıntıyı hızlandırabileceği gibi, plastiği bozup dökülmesine neden olabileceği konusunda uyarıyor.