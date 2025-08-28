Sakın bunu yapmayın! Arabada bekleyen pet şişeden su içmek neden zararlı?

Araştırmalara göre, vücudunuzu mikroplastiklere, kimyasallara ve metallere maruz bırakıyor olabilirsiniz.
5 milimetreden küçük plastik parçacıklara mikroplastik deniyor. Gıdalarımızda, suyumuzda, giysilerimizde, kişisel bakım ürünlerimizde, kozmetik ürünlerimizde ve çevremizde farkında olmadan mikroplastiklere maruz kalıyoruz.
Araştırmalar, belirli koşullar altında, özellikle de tek kullanımlık olanlar dayanıklı olmadıkları için, bu şişelerin kimyasallar ve metallerle birlikte plastik parçacıkları suya salabileceğini gösteriyor.