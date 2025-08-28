×
Sakın bunu yapmayın! Arabada bekleyen pet şişeden su içmek neden zararlı?

Güncelleme Tarihi:

#Pet Şişe#Plastik Şişe#Mikroplastik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 08:36

Yazın sıcak havalarda arabada bıraktığımız suları bazen ziyan olmasın diye sonradan tüketiriz ama bu alışkanlığımız sağlıksız ve bunu yapmayı hemen bırakmalıyız. Peki sıcak bir arabada bırakılmış plastik su şişesinden su içerseniz ne olur?