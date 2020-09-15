Sakal modelleri - Kirli, seyrek, bıyıksız, keçi, kısa ve top sakal modelleri (2020)
Son yıllarda erkek modası üzerinde fazlaca etkisi olan sakal akımı, özellikle kendine vakit ayıramayan erkeklerin mutlaka denedikleri bir imaj haline geldi. Son teknoloji tıraş makineleri sayesinde, artık istenilen sakal boyutuna ve şekline ulaşmak çok kolay. Buna bir de dizi-film sektöründeki jönlerin dikkat çeken sakalları eklenince, gittiğimiz yerlerde neredeyse sakalsız erkek bulmak imkansız hale gelmeye başladı. Kirli sakal, kesimi ve kolay bakımı sayesinde, sakal modasının favori modelleri arasındaki yerini koruyor. Bunun yanında hızla ilerleyen bir akım haline gelen ekstra uzun sakallar, erkeklerin yeni gözdesi. Her ne kadar bakımı zor olsa da birçok erkek moda uğruna bunu göze almış gibi gözüküyor. Bunun yanında top sakal ve keçi sakalın artık yavaş yavaş gözden düşmesiyle birlikte, seyrek sakalara sahip olanların tercihi genelde kirli sakaldan yana oluyor. İşte bu yıl en çok tercih edilen ve modası geçen sakal modelleri…
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1
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Kısa sakal modelleriyle tarzınızı tamamlayın
Takım elbisenin karizmasına bir de kısa sakal modası eklendiğinde, tamamlanmış bir stil ortaya çıkıyor. Bu model özellikle küçük yüzlü erkeklere yakışırken, herkeste aynı beklentiyi karşılamayabilir. Özellikle yüz hatlarını daha belirgin göstermek isteyenler için kısa sakal modeli en ideali!
2
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Modası hiç geçmeyen kirli sakal modeli
Kirli sakalın, erkeklerin favori sakal modeli olmasının bir sebebi de kuşkusuz bakımının son derece kolay olması. Hemen her yüz tipine yakışan kirli sakal, özellikle üçgen hatlara sahip olan erkeklerde kendini gösteriyor! Her davete ve ortama ayak uyduran sakal tarzınızla karizmatik ve bakımlı görünmeniz mümkün.
3
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Uzun sakal kısa saç modelleri yeni keşfiniz
Uzun sakal modası, beklenenin üstünde bir performansla son zamanların en çok tercih edilen modeli haline geldi. Genellikle kısa saç stiliyle birlikte kullanılırken, köşeli yüz şekline sahip olan erkekler için bulunmaz bir nimet!
4
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Keçi sakal tarzı ile 'Dali modası'
Tam etkisini kaybetmeye başladı derken, son moda keçi sakal modeli, kıvrık bıyıklarla birlikte kullanıldığında farklı bir stile imza atıyor.
5
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Seyrek sakal modelleri
Seyrek sakallara sahip erkeklerin, kirli sakal ve top sakal gibi fazla göze batmayan modeller tercih etmeleri gerekir. Böylelikle sakalın çıkmadığı bölgeler kolaylıkla kamufle edilmiş olur.
6
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Bıyıksız sakal modelleri
Yemek yerken zorluk çıkaran bıyıklara harika bir çözüm olan bu sakal modeliyle, rahat bir nefes alabilirsiniz.