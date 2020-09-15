Sakal modelleri - Kirli, seyrek, bıyıksız, keçi, kısa ve top sakal modelleri (2020)

Modası hiç geçmeyen kirli sakal modeli Kirli sakalın, erkeklerin favori sakal modeli olmasının bir sebebi de kuşkusuz bakımının son derece kolay olması. Hemen her yüz tipine yakışan kirli sakal, özellikle üçgen hatlara sahip olan erkeklerde kendini gösteriyor! Her davete ve ortama ayak uyduran sakal tarzınızla karizmatik ve bakımlı görünmeniz mümkün.