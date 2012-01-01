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Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Vahşice katledilmişti Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran notVahşice katledilmişti! Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran not#Denizli
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Sihirbaz Campos sahnede Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...Sihirbaz Campos sahnede! Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...#Galatasaray
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O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum#Ebru Şallı
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Şahver Koçulu röportajı

#Çocuk#Bebek#Röportaj

Şahver Koçulu röportajı

1/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

2/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu'nun kızı Duru...Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

3/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu'nun kızı Duru...Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

4/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

5/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

6/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

7/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

8/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

9/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

10/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

11/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

12/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

13/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu'nun kızı Duru...Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

14/14Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu röportajı

Şahver Koçulu'nun kızı Duru...Şahver Koçulu röportajı için tıklayınız!

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#Çocuk#Bebek#Röportaj