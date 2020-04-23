Sahurda proteinden zengin yiyecekler tüketin! Gün boyu tok kalmak için…

İftarınızı yavaş yavaş yapın İftar saati yaklaştıkça kan şekerinin düşmesine bağlı olarak açlık da artabilir. Bu da iftarda çok fazla yemeye neden olabilir. Sofra sizin, istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz ama yavaş yavaş. İftarın hurma, zeytin, su ile açılmasının ardından çorba içmek ve biraz dinlenmek daha doğru olacaktır. 15 dakika sürecek bu dinlenme sohbete ayrılabilir, ardından da ana yemeklere geçilebilir.