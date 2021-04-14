Beslenme şeklimizin değiştiği Ramazan ayında en önemli öğün; sahur. Çünkü sahurda tüketilen yiyecekler gün içinde acıkmayı engeller. Fakat sahurda tüketilen besinlerin tok tutmasının yanı sıra susatmaması da çok önemli. Peki sahurda neler tüketilmeli? İşte sahurda susatmayan yiyecekler...
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Ramazan ayında günü sağlıklı ve tok geçirmenin en önemli kuralı dengeli ve yeterli beslenme. Bu nedenle sahurda uzun süre tok tutacak besinler tüketilmeli. Ancak bunun yanı sıra gün susatmayacak besinler de tüketilmeli. Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, sahurda susatmayan yiyecekler ile ilgili önemli bilgiler verdi.
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Sahurda susatmayan yiyecekler
Domates:Yüksek oranda su içeren domates, likopen zengini bir besin. Bu sayede susama isteğini azaltacaktır. Ayrıca cilt için de çok faydalı. Selülitsiz güzel bir cilde sahip olmanın yolu öncelikle domatesten geçer.
Salatalık: Lif açısından zengin olan salatalık, yüzde 95 sudan oluşur. Bu yüzden susuzluğu engellemek için ideal bir besin. Mineraller açısından ise bol miktarda potasyum, demir, kalsiyum, fosfor ve magnezyum içerir. Ayrıca, tansiyonu düşürür, idrar sökücüdür ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
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Kivi: Mükemmel bir C vitamini kaynağı olan kivinin su oranı yüksektir. Düşük sodyum içerdiği için de susama hissini engellemeye yardımcıdır. Ayrıca magnezyum ve potasyum açısındanda zengindir. Kivinin 100 gramında; ortalama 100-400 mg C vitamini bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olan kivi, yaraların iyileşmesini, demir emiliminin artmasını, cilt sağlığı ve kolajen dokunun korunmasını sağlar.
Ceviz: Omega-3 yağ asidi ve A vitamini açısından zengin olan ceviz, içeriğindeli sağlıklı yağlar sayesinde de UV ışınlarına karşı cildi korur. Bu özelliği ile sağlıklı ve genç cilt görünümüne yardımcıdır. Aynı zamanda kırışıklığı önlemede de rol almaktadır. Sodyum oranı düşük bir kuruyemiştir bu sebeple susatmayan bir besindir.
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Yumurta: Kaliteli bir proteindir. Gün içinde iştah seviyesini dengeler. Kan şekeri kontrolü de sağlayarak yemek yeme isteğini de azaltır. Yumurta tek başına tüketildiğinde susatmaz. Ancak tuz eklenirse susama isteğini artırabilir. Bu yüzden tuz eklenmemelidir.
Turunçgiller: Portakal, mandalina, limon, greyfurt turunç özelliği gösteren meyvelerdir. Yüksek oranda su içeren bu besinler susama isteğini azaltacaktır. En önemli özellikleri bağışıklığı güçlendirmeleridir. Sağlığı geliştirici fenolik bileşenlerden zengin olduğu kadar vitaminler, mineraller, diyet lifi ve karotenoidlerden de zengindir. Flavonoidler ve C vitamini turunçgillerin güçlü antioksidan etkinlik göstermesini sağlamaktadır.
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Elma: Özellikle kabuk ve kabuğa yakın kısımlarında önemli bir C vitamini kaynağıdır. Vücudun bağışıklık seviyesini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir besindir. İdrar söktürücüdür ve çok iyi bir lif kaynağıdır. Bu özellikleri ile susuzluğa karşı etkilidir. Potasyum içeriğinin yüksek olmasıyla kas ve sinir sisteminin düzgün çalışmasında etkilidir. Cildi yaşlanmaya karşı koruyucu anti-aging özellik taşımaktadır. Kolesterolü düşürür ve kan şekerini dengede tutar.
Avokado: Diğer meyvelere göre protein oranı yüksektir. Tok tutma özelliği vardır. Yüksek oranda lif içerir. B, C, E ve K vitamini yönünden zengindir. Tuz içermemesi sebebiyle susatmayan besinler arasındadır. Yapılan çalışmalarda; hipertansiyon ve diyabete karşı tedavide etkili olduğu tespit edilmiştir. Üreme sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Zengin demir içeriği ile kansızlığı önlemede yardımcıdır. Avokado tüketiminin kolesterolü düşürme özelliği bulunmuştur.
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Yulaf ezmesi ve süt: Glisemik indeksi düşük, sodyum oranı düşük, lif kaynağı yüksek olan yulaf, kan şekerini dengeleyici etkisiyle tok tutar. Yulaf ezmesi süt ile birlikte tüketildiğinde sıvı dengesine katkıda bulunarak susama ihtiyacını azaltacaktır. Süt ve yulaf protein içeriği ile tokluk hissini korumaya yardımcı olur.