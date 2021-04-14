Sahurda neler tüketilmeli? İşte sahurda susatmayan yiyecekler

Kivi: Mükemmel bir C vitamini kaynağı olan kivinin su oranı yüksektir. Düşük sodyum içerdiği için de susama hissini engellemeye yardımcıdır. Ayrıca magnezyum ve potasyum açısındanda zengindir. Kivinin 100 gramında; ortalama 100-400 mg C vitamini bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olan kivi, yaraların iyileşmesini, demir emiliminin artmasını, cilt sağlığı ve kolajen dokunun korunmasını sağlar.



Ceviz: Omega-3 yağ asidi ve A vitamini açısından zengin olan ceviz, içeriğindeli sağlıklı yağlar sayesinde de UV ışınlarına karşı cildi korur. Bu özelliği ile sağlıklı ve genç cilt görünümüne yardımcıdır. Aynı zamanda kırışıklığı önlemede de rol almaktadır. Sodyum oranı düşük bir kuruyemiştir bu sebeple susatmayan bir besindir.