Sahnede kalp krizi vakaları neden artıyor?

Kalp krizine karşı sanatçılar hangi önlemleri almalı?
Doç. Dr. İsmail Ateş, özellikle orta yaş ve üzeri sanatçıların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, sahneye çıkmadan önce genel sağlık durumlarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak sahnede kalp krizi riskini azaltmak için sanatçılara şu önlemleri tavsiye etti:
• Düzenli Kalp Kontrolleri Yaptırın: Özellikle yoğun turne programları olan sanatçılar yılda en az bir kez kardiyolojik muayeneden geçmeli.
• Stres Yönetimini Öğrenin: Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi stres azaltıcı teknikler, sahne öncesi heyecanı kontrol altına alabilir.
• Uyku Düzenine Özen Gösterin: Günde en az 6-8 saat uyumak, kalbin dinlenmesini sağlar ve yorgunluk kaynaklı riskleri azaltır.