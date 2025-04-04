Sahnede kalp krizi vakaları neden artıyor?

Bu durum Covid-19 hastalığının kendisi ile ilgili olan bir durum. Uygulanan aşılarla ilgili de çok fazla soru işareti oluştu vatandaşların kafasında. Bu konudan net bir ibare olmamakla birlikte Covid-19 sonrası dönemde bazı aşıların da (özellikle mRNA bazlı olanların) nadir de olsa kalp iltihabı gibi yan etkilere yol açabileceği belirtiliyor.” İfadelerini kullandı.

Dr. Ateş gizli kalp hastalıklarının ve hipertansiyonun, uzun süre fark edilmeden ilerleyebileceğini ve sahnede yoğun stres altında ani krizlere yol açabileceğini ifade etti.