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Sahnede kalp krizi vakaları neden artıyor?

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#Kalp Krizi#Ani Ölüm#Ani Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 09:13

Karadeniz müziğinin dev sesi Volkan Konak, Kıbrıs’taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek 58 yaşında yaşamını yitirdi. 6 ay önce sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçı Metin Arolat da 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanat güneşimiz Zeki Müren de 1996 günü, TRT İzmir Televizyonu’nda kendi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. Sahnede benzer kaderi paylaşarak yaşamını yitiren sanatçılarımızın ardından bu ani ölümlerin ardında hangi nedenler yatıyor sorusunu akıllara getirdi.