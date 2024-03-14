Sağlıklı ve uzun ömürlü olmanın en önemli kriterlerinden biri! Dinlenme kalp atış hızı nasıl iyileştirilir?

Güçlü ve sağlıklı bir kalbin tek kriteri, egzersiz hızınıza ayak uydurabilmesi değil. Kalbinizin dinlenme esnasında ne kadar iyi çalıştığını ölçmek de daha uzun bir yaşamın ve daha iyi bir kondisyonun kilidini açmak için bir o kadar önemli.

White Plains Hastanesi'nde kardiyolog olan Dr. Edo Paz, Business Insider'a yaptığı açıklamada, dinlenme halindeki kalp atış hızınızın yani sakinken, otururken veya uzanırken kalbinizin dakikada kaç kez attığının, genel sağlık ve zindeliğin yararlı bir işareti olabileceğini söyledi ve ekledi:

"Dinlenme kalp atış hızınız size kardiyovasküler kondisyonunuz hakkında çok şey söylüyor."