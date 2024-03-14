Sağlıklı ve uzun ömürlü olmanın en önemli kriterlerinden biri! Dinlenme kalp atış hızı nasıl iyileştirilir?

Üstelik 'VO2 max' gibi diğer kalp sağlığı değerlerinin aksine, dinlenme kalp atış hızını takip etmek için uzmanlardan destek almaya gerek yok.
Teknoloji milyonerleri ve Bryan Johnson biyo-hacking meraklıları dinlenme kalp atış hızlarını çok yakından takip ediyor. Hatta dinlenme kalp atış hızı bu kişilerin yaşlanmaya karşı yarışı kazandıklarının kanıtı olarak öne sürdükleri değerlerden biri.
Ancak bu küçük grupta olmasa da kalp-damar sağlığını ölçen akıllı saatleri ve diğer giyilebilir fitness cihazlarını kullananlar da dinlenme kalp atış hızlarına dair günden güne daha fazla bilgi sahibi oluyor.
Dinlenme halindeki kalp atış hızını takip etmek ve zaman içindeki değişimlerini izlemek, genel sağlığı takip etmeye; daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek adına egzersizden en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı oluyor.
Peki dinlenme halindeki kalp atış hızı neden önemli?