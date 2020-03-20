Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek için öneriler

Yasak listesi yapmayın Beslenme tarzınız yasak ya da serbest gruplarından oluşmasın! Beslenme şekliniz fizyolojik süreçlerin yanı sıra psikolojik pek çok faktörden de etkilenir. Yasaklı besinlerden oluşturulmuş bir düzen diyetinizin ömrünü kısaltacak ve sizi mutsuz edecektir.