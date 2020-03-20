Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek için öneriler

Sağlıklı beslenirken, kilo vermek aslında mümkün. Bağışıklık sistemimizi koruyarak, dikkat edeceğimiz hususları bilmek, hayatımızı kolaylaştıracak. Diyetisyen Damla Tatan, kalıcı ve sağlıklı kilo vermenin yollarını anlattı.
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1
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İşte, sağlıklı şekilde beslenerek kilo vermek isteyenler için öneriler...
2
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Gerçekçi hedefler koyun
Ağırlık kaybı sağlamaya çalışırken yaşınıza, boyunuza, cinsiyetinize göre olması gereken kilo aralığını baz almaya çalışın. Ancak şu anda bulunduğunuz ağırlık olması gereken aralığa çok uzaksa en fazla 5'er kiloluk kayıplara odaklanmaya çalışın.
3
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Aç kalmayın
Aç kalarak yaptığınız diyetler kas kayıplarını beraberinde getirir. Makro ve mikro besin ögeleri açısından yeterli bir zayıflama diyeti ile sağlıklı bir şekilde kilo verebilir, verdiğiniz kilonun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.
4
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Yasak listesi yapmayın
Beslenme tarzınız yasak ya da serbest gruplarından oluşmasın! Beslenme şekliniz fizyolojik süreçlerin yanı sıra psikolojik pek çok faktörden de etkilenir. Yasaklı besinlerden oluşturulmuş bir düzen diyetinizin ömrünü kısaltacak ve sizi mutsuz edecektir.
5
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Sporla kendinizi cezalandırmayın
Bireyler zayıflamak isterken besin tüketimini kontrol edemedikleri durumlarda fizyolojik düzeylerine uygun olmayan seviyelerde spor yaparak suçluluk duygularını bastırmaya çalışıyor. Sağlığınız adına zayıflamak isterken, vücudunuzda stres yaratacak seviyede spor yapmaktan kaçınmak gerekir. Egzersiz seviyeniz, tükettiğiniz fazla besinler ile değil sağlığınızı korumaya yetecek ölçüde planlanmalıdır.
6
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Sürdürülebilir diyet modeli benimseyin
Diyet düzeninizin yaşam tarzınıza uymayan, kalıcı olmayacak biçimde olması verdiğiniz kiloyu hızlıca geri almanıza sebep olacaktır. Ağırlık kaybı diyetlerindeki amaç yaşam tarzı değişikliği sağlayarak bireylerin sağlığını olumsuz etkileyen fazla miktardaki yağ kütlesinden kurtulmaktır. İstediğiniz kiloya ulaştıktan sonra uygulayamayacağınızı düşündüğünüz her türlü değişiklikten uzak durun. Sürdürülebilir, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile fazla kilolarınızdan kurtulun.