Sağlıklı kilo vermek isteyenler buraya! Bu öneriler size yardımcı olabilir

Pazar menüsü Sabah:

30 gram az yağlı peynir

1 adet haşlanmış yumurta

5 adet siyah zeytin

1 ince dilim tam tahıllı veya çavdar ekmeği

1 tutam yeşillik

Öğle:

1 porsiyon ızgara levrek veya çupra (120 gram)

1 tabak zeytinyağlı ve nar ekşili roka salatası

Akşam:

Dereotlu taze fasulye ve mantar salatası

1 ince dilim tam tahıl ekmeği

1 su bardağı ayran

Dereotlu taze fasulye ve mantar salatası

Malzemeler:

100 gram taze fasulye

1 su bardağı mantar

2 yemek kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

2-3 dilim avokado

Dereotu

1 tutam karabiber

Taze fasulyeyi ve 1 bardak yıkanmış dilimlenmiş mantarı hafif diri kalacak şekilde buharda pişirin. Soğuk sudan geçirin ve iyice süzün. Büyük bir kasede sos olarak kullanmak üzere 2 yemek kaşığı hardal, bir miktar dereotu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 2-3 dilim ezilmiş avakado ve 1 tutam karabiberi karıştırın. Taze fasulye ve mantarları yapılan sosun içine atın ve karıştırın. Sonrasında büyük bir salata kasesinde servis edin. İsterseniz marul veya akdeniz yeşillikleri de kullanabilirsiniz.

Yatmadan önce:

Küçük boy elma veya portakal + yeşil çay

